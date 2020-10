MONTRÉAL, 22 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (« GURU » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que Mira X Acquisition Corp. (« Mira X ») a reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX (le « TSXV ») relativement à son opération admissible avec GURU. De plus, GURU a reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de Toronto (le « TSX ») afin de migrer du TSXV au TSX immédiatement après son entrée en bourse, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions d'inscription sur le TSX.



GURU prévoit inscrire ses actions ordinaires à la cote du TSX sous le symbole « GURU » le ou vers le 2 novembre 2020, après réception de l'approbation des actionnaires de Mira X le 28 octobre 2020 dans le cadre de l'opération de prise de contrôle inversée, et de la clôture de l'opération.

« Il s'agit d'un jalon majeur pour GURU, qui nous permettra de nous inscrire à la plus grande bourse du Canada et d'avoir accès à un éventail encore plus large d'investisseurs, » a déclaré Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU. « Cette approbation, ainsi que notre financement sursouscrit de 34,5 M$, est de très bon augure pour notre entrée en bourse. Nous sommes résolument déterminés à conquérir des parts de marché supplémentaires au Québec et à accélérer notre stratégie d'expansion dans le reste du Canada et aux États-Unis. Nous sommes sur la bonne voie pour poursuivre notre mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes, une industrie évaluée à plus de 15 G$ US (1) qui a un appétit croissant pour les alternatives biologiques à base de plantes. »

De plus amples informations sur le financement de 34,5 M$ de GURU et sur l'opération de prise de contrôle inversée sont disponibles dans notre communiqué de presse du 30 septembre 2020 et dans celui de Mira X du 22 octobre 2020.

À propos de GURU

GURU est une entreprise de boissons dynamique et à croissance rapide, fondée en 1999, lorsqu'elle a été la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle à base de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par le biais d'un réseau de distribution de plus de 15 000 points de vente et par l'intermédiaire d'Amazon et de son propre site web. GURU a bâti une marque puissante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. L'entreprise s'est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l'industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus de renseignements sur GURU, visitez www.guruenergy.com.

(1) Mintel, mai 2020. N'inclut pas le segment des doses d'énergie.



Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières concernant Mira X et GURU et leurs activités respectives, qui peuvent comprendre, sans s'y limiter, des énoncés relatifs à la réalisation de l’opération et du placement privé proposés, aux conditions auxquelles l’opération et le placement privé proposés sont censés être réalisés, à la capacité d'obtenir les approbations des organismes de réglementation et des actionnaires et à d'autres facteurs. Ces énoncés prospectifs peuvent souvent, mais pas toujours, être identifiés par l'utilisation de mots tels que « s'attendre à », « avoir l'intention de », « anticiper », « croire » ou des variantes (y compris des variantes négatives) de ces mots et expressions, ou indiquer que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront » pris, se produisent ou seront atteints. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles et les perspectives d'événements futurs de la direction de chaque entité, et sont fondés sur des hypothèses et soumis à des risques et des incertitudes. Bien que la direction de chaque entité estime que les hypothèses qui sous-tendent ces énoncés sont raisonnables, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les événements et circonstances prospectifs évoqués dans le présent communiqué, y compris la réalisation de l'opération et du placement privé proposés (et les conditions proposées pour la réalisation de l'opération et du placement privé proposés), peuvent ne pas se produire et pourraient différer sensiblement en raison de facteurs de risque et d'incertitudes connus et inconnus affectant les sociétés, notamment les risques concernant le secteur des technologies de détection des menaces, les conditions du marché, les facteurs économiques, la capacité de la direction à gérer et à exploiter les activités de l'émetteur résultant et les marchés des actions en général. Bien que Mira X et GURU aient tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs qui font en sorte que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue à ces énoncés ou informations prospectifs. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont faits et ni Mira X ni GURU ne s'engagent à mettre à jour ou à réviser publiquement un énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Investisseurs

Carl Goyette

Président et chef de la direction, GURU

Ingy Sarraf

Chef de la direction financière, GURU

514-845-4878

investors@guruenergy.com

Médias

Lyla Radmanovich

PELICAN PR

514-845-8763

media@rppelican.ca

Ni le TSX ni la Bourse de croissance TSX inc. ne se sont prononcés sur les mérites de l'opération proposée et n'ont approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Les images accompagnant ce communiqué sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35559764-b607-4e4c-957c-3f2111e9b4e7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/22465cb1-0b53-4f5a-8ad3-0786e81a95fb

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e41e47c-b46e-4193-8e7d-a2543f28e582

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5641d801-e1ce-4601-aac2-d8b995da0ea7