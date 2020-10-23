澳大利亚，悉尼, Oct. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 澳大利亚领先的地产开发商皇冠房地产集团（Crown Group）将于下个月发布其位于墨尔本的首个开发项目Artis豪华公寓。



皇冠房地产集团总裁兼集团首席执行官Iwan Sunito先生表示，位于知名的墨尔本南岸的Artis，是该集团目前在墨尔本已经规划的总计30亿澳元的系列开发项目的一部分。

“我们对该项目在当前市场情况下发布充满了信心，因为这个项目有诸多重要因素支撑，包括备受推崇的墨尔本中央商务区外沿位置，买家对高端精品项目与特色设计的强劲需求，以及市场上此类产品的供应短缺状态。”

他还表示，这个项目只提供153套公寓，拥有一览无余的城市景观，由国际知名的Koichi Takada建筑事务所设计，是真正的优质少见的产品。

他说：“2021年在墨尔本开盘的项目很少，少量的供应并不能完全满足一直以来被抑制的需求，因此皇冠房地产集团此番在墨尔本呈现的首个作品，受到了各方面的热切关注。”

皇冠房地产集团在悉尼、布里斯班、印尼和洛杉矶都设有办公点，并且与经验丰富的墨尔本住宅开发商G3 Projects创办了首个合资企业。G3 Projects由Bobby Iskandar Lim管理，过去25年里，在墨尔本各地打造了许多高端精品项目，赢得了优良声誉。

此次地标性的新项目将改观墨尔本南岸的面貌，优美如白色缎带的外立面呼应着艺术动感流淌的气质。Artis项目占地2,070平方米，位于Sturt街175号，占据了街角的有利位置，将提供153套一房、两房、三房和顶层豪华公寓。业主将享受到皇冠房地产集团特色的度假村风格配套设施，包括高雅的屋顶花园酒廊与儿童游乐区、底楼的健身房和华美的室内泳池与按摩池。公共艺术空间和咖啡馆将为当地艺术家提供展示艺术创作的机会。

高力国际集团：谈谈墨尔本市中心边缘与圣基达路地区的情况

高力集团国际住宅墨尔本分部总监Robert Papaleo表示，Artis项目将与圣基达路地区相交，业主将享受墨尔本市中心边缘地带优质的生活环境，还可轻松前往皇家植物园休闲放松。项目附近还有多间知名学府。

他说，“墨尔本南岸的复兴之旅还在继续，改造后的河岸地区和新诞生的公共空间，将与美名远扬的圣基达路大道媲美。600米之外的Anzac地铁站定于2025年通车。维多利亚州政府投入的2亿澳元城市改造资金将用于巩固墨尔本南岸艺术文化区的杰出地位。这些都将让这个地区拥有更卓越的环境。”

他还表示，墨尔本的现代公寓住宅市场因大约30年前的数个项目而重新焕发了生机。如今墨尔本这座城市在全球的地位进一步提升，公寓住宅市场也随之在继续发展。“Artis项目的设计标准能够满足要求日益趋高的置业者的需求，引领着墨尔本新一波高端公寓住宅的潮流。”

Papaleo先生还认为，Artis项目的开盘时间恰好落在墨尔本新公寓住宅供应量大幅缩减的时候。2015年前后，墨尔本各地新建公寓住宅数量创下前所未有的新纪录，需求量也同样达到了史无前例的状态。“这从根本上铸就了一个强健的市场。目前来看，2022年过后，墨尔本新建公寓住宅的数量将大幅减少。就高品质公寓项目而言，像南岸这样的墨尔本市中心边缘地区留给买家的选择会很有限。”

设计主题：动态的艺术

建筑师Koichi Takada表示，Artis项目位于墨尔本艺术区的门户之地，因此其设计自然而然地引入了这座城市富有活力的艺术气质，和谐地融入当地氛围。

他说，“在着手设计的时候，我们思考艺术与形式之间的关系，或者说，就是艺术与建筑之间的关系。当然，艺术与建筑在某些方面是相反的——艺术没有明确的功能，而静态的建筑却有十分明确的功能。我们就此确定了「流动的艺术」这一概念。通常，我们不会把‘流动’这样的词同建筑联想到一起。因此，这就在艺术和建筑之间制造出一种张力——我们希望通过这种对比，给大都会环境中的摩天大楼赋上一层人性化的色彩。”

Takada先生还透露，设计的灵感来自于几幅艺术照片，以及音乐中的柔板和连奏节拍。Artis项目建筑的外侧仿佛一层层飘逸的白色“缎带”，环绕着形成了曲线玲珑的两座大楼。整个空间营造出一种动感、流畅、不停顿的节奏。低层空间和社区艺术空间服务于当地，更进一步展现建筑人性化的一面，将成为新锐艺术家展示才华的平台。

“从城市开发的角度而言，这个项目里有许多空间会带给人一种逍遥度假的感觉，”Takada先生说道。“这正是皇冠房地产集团所擅长的。此项目中将配套屋顶花园露台、业主专用休息室、儿童游乐室、健身房等度假村风格的起居公共设施——可谓是非常典型的‘皇冠代表作’。”

墨尔本南岸：不断发展的艺术区

墨尔本南岸的艺术区是墨尔本的文化心脏，画廊、剧院和艺术空间鳞次栉比，密度超过世界上大多数的城市。这一地区每年都有3,000多场次的演出和展览。

澳大利亚造访人数最多的美术馆——维多利亚国家美术馆，也坐落于此。此外还有澳大利亚最大的表演艺术中心——墨尔本艺术中心。后者是澳大利亚芭蕾舞团、墨尔本交响乐团、墨尔本剧院公司和澳大利亚歌剧院的主场所在地。

维多利亚州政府目前正在改造墨尔本艺术区，旨在通过2亿澳元的投资，将其打造成全球首屈一指的创意与文化目的地。

墨尔本艺术区改造项目将创造诸多大型新景点，比如有望成为澳大利亚规模最大的现代艺术与设计主题美术馆的NGV现代美术馆，以及墨尔本艺术中心位于城市路1号的全新创意分部，其中包含新的澳大利亚表演艺术馆和扩建的澳大利亚音乐宝库，后者专注于澳大利亚的现代音乐。

墨尔本艺术区改造项目还将翻新墨尔本艺术中心位于该市地标建筑Spire尖塔中的剧院建筑，并新建或翻修18,000平方米的步行道与花园区域，以这些出类拔萃的艺术机构为核心，将周边的一个个生活小区串联起来。

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