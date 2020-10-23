澳大利亚，悉尼, Oct. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 澳大利亞領先的地產開發商皇冠房地產集團(Crown Group)將於下個月發佈其位於墨爾本的首個開發專案Artis豪華私人住宅。



皇冠房地產集團總裁兼集團首席執行官Iwan Sunito先生表示,位於知名的墨爾本南岸的Artis,是該集團目前在墨爾本已經規劃的總計30億澳元的系列開發專案的一部分。

"我們對該專案在當前市場情況下發布充滿了信心,因為這個專案有諸多重要因素支撐,包括備受推崇的墨爾本中央商務區外沿位置,買家對頂級精品專案與特色設計的強勁需求,以及市場上此類產品的供應短缺狀態。"

他還表示,這個專案只提供153套私人住宅,擁有一覽無餘的城市景觀,由國際知名的高田浩一(Koichi Takada)建築事務所設計,是真正的優質少見的產品。

他說:"2021年在墨爾本開發的專案很少,少量的供應並不能完全滿足一直以來被抑制的需求,因此皇冠房地產集團此次在墨爾本呈現的首個作品,受到了各方面的熱切關注。

皇冠房地產集團在雪梨、布里斯本、印尼和洛杉磯都設有辦公點,並且與經驗豐富的墨爾本住宅開發商G3 Projects創辦了首個合資企業。 G3 Projects由Bobby Iskandar Lim管理,過去25年裡,在墨爾本各地打造了許多頂級精品項目,贏得了優良聲譽。

此次指標性的新專案將改觀墨爾本南岸的面貌,優美如白色緞帶的外立面呼應著藝術動感流淌的氣質。 Artis專案佔地2,070平方米,位於Sturt街175號,佔據了街角的最佳位置,將提供153套一房、兩房、三房和頂層豪華私人住宅。 業主將享受到皇冠房地產集團特色的度假村風格配套設施,包括高雅的屋頂花園酒廊與兒童遊樂區、底樓的健身房和華美的室內泳池與按摩池。 公共藝術空間和咖啡館將為當地藝術家提供展示藝術創作的機會。

高力國際集團:談談墨爾本市中心邊緣與聖基達路地區的情況。

高力集團國際住宅墨爾本分部總監Robert Papaleo表示,Artis專案將與聖基達路地區相交,業主將享受墨爾本市中心邊緣地帶優質的生活環境,還可輕鬆前往皇家植物園休閒放鬆。 專案附近還有多間知名學府。

他說,「墨爾本南岸的復興之旅還在繼續,改造後的河岸地區和新誕生的公共空間,將與美名遠揚的聖基達路大道媲美。 600米之外的Anzac地鐵站定於2025年通車。 維多利亞州政府投入的2億澳元城市改造資金將用於鞏固墨爾本南岸藝術文化區的傑出地位。 這些都將讓這個地區擁有更卓越的環境。 "

他還表示,墨爾本的現代私人住宅市場因大約30年前的數個專案而重新煥發了生機。 如今墨爾本這座城市在全球的地位進一步提升,私人住宅市場也隨之在繼續發展。 "Artis專案的設計標準能夠滿足要求日益趨高的置業者的需求,引領著墨爾本新一波頂級私人住宅的潮流。”

總監Robert Papaleo表示,2015年前後,墨爾本各地新建私人住宅數量創下前所未有的新紀錄,需求量也同樣達到了史無前例的狀態。"這從根本上鑄就了一個強健的市場。目前來看,2022年過後,墨爾本新建住宅的數量將大幅減少。就高品質住宅專案而言,像南岸這樣的墨爾本市中心邊緣地區留給買家的選擇會很有限。"

設計主題:動態的藝術

建築師高田浩一(Koichi Takada)表示,Artis項目位於墨爾本藝術區的門戶之地,因此其設計自然而然地引入了這座城市富有活力的藝術氣質,和諧地融入當地氛圍。

他說,"在著手設計的時候,我們思考藝術與形式之間的關係,或者說,就是藝術與建築之間的關係。 當然,藝術與建築在某些方面是相反的——藝術沒有明確的功能,而靜態的建築卻有十分明確的功能。 我們就此確定了「流動的藝術」這一概念。 通常,我們不會把『流動』這樣的詞同建築聯想到一起。 因此,這就在藝術和建築之間製造出一種張力——我們希望通過這種對比,給大都會環境中的摩天大樓賦上一層人性化的色彩。

設計師高田浩一還透露,設計的靈感來自於幾幅藝術照片,以及音樂中的柔板和連奏節拍。 Artis專案建築的外側彷彿一層層飄逸的白色"缎帶",環繞著形成了曲線玲瓏的兩座大樓。 整個空間營造出一種動感、流暢、不停頓的節奏。 低層空間和社區藝術空間服務於當地,更進一步展現建築人性化的一面,將成為新銳藝術家展示才華的平臺。

"從城市開發的角度而言,這個專案裡有許多空間會帶給人一種逍遙度假的感覺,"Takada先生說道。 "這正是皇冠房地產集團所擅長的。 此專案中將配套屋頂花園露臺、業主專用休息室、兒童遊樂室、健身房等度假村風格的起居公共設施——可謂是非常典型的'皇冠代表作'。 "

墨爾本南岸:不斷發展的藝術區。

墨爾本南岸的藝術區是墨爾本的文化心臟,畫廊、劇院和藝術空間鱗次櫛比,密度超過世界上大多數的城市。 這一地區每年都有3,000多場次的演出和展覽。

澳大利亞造訪人數最多的美術館——維多利亞國家美術館,也坐落於此。 此外還有澳大利亞最大的表演藝術中心——墨爾本藝術中心。 後者是澳大利亞芭蕾舞團、墨爾本交響樂團、墨爾本劇院公司和澳大利亞歌劇院的主場所在地。

維多利亞州政府目前正在改造墨爾本藝術區,旨在通過2億澳元的投資,將其打造成全球首屈一指的創意與文化目的地。

墨爾本藝術區改造專案將創造諸多大型新景點,比如有望成為澳大利亞規模最大的現代藝術與設計主題美術館的NGV現代美術館,以及墨爾本藝術中心位於城市路1號的全新創意分部,其中包含新的澳大利亞表演藝術館和擴建的澳大利亞音樂寶庫,後者專注於澳大利亞的現代音樂。

墨爾本藝術區改造專案還將翻新墨爾本藝術中心位於該市地標建築Spire尖塔中的劇院建築,並新建或翻修18,000平方米的步行道與花園區域,以這些出類拔萃的藝術機構為核心,將周邊的一個個生活社區串聯起來。

垂詢更多資訊,請訪問。https://www.crowngroup.com.au/melbourne。

媒体联络

Claire Xu | claire@glodownead.com

Connie Xu | connie@glodownead.com

可以於以下網站獲取本公告附帶相片



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c56bd9b9-3900-46e2-b043-aa31bdb8ad60/zh-Hant

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/85a74005-cacd-40f2-a894-647fc66aa718/zh-Hant