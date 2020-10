シンガポール発, Oct. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ソフトウェア定義のセキュア アクセス ソリューションのリーディングプロバイダーであるPulse Secure は本日、2020年上半期にアジア太平洋日本(APJ)地域において堅調に事業とパートナーを拡大したことを発表しました。Pulse Secure Zero Trustとリモートアクセスソリューションの需要拡大により、全体のライセンス数は前年比18倍以上、新規事業収益は対前年比260%以上の伸びを示しました。



Pulse Secure は、2019年から5四半期連続成長を記録しています。これは、クラウド、ユーティリティ、ハイブリッドITコンピューティングを活用してリモートワークとビジネスのデジタル化が進む中、いつでも、どこでも、あらゆるデバイスからオンプレミスおよびクラウドアプリケーションにセキュアにアクセスするという要件を満たすことができるPulse Secureの ソリューションが、APJ地域の多くの新規および既存のお客様から支持を得ているということを示しています。

加えて、サイバー脅威、データ侵害、コンプライアンスの義務化により、適切なアクセスには認証と柔軟な制御がより重要になりました。このため企業はエンドツーエンドの可視化、豊富な分析、自動化されたプロビジョニング、高度な脅威に対応できるセキュアなアクセス管理をシンプルに実現するソリューションに注目しています。

コロナウィルスの感染リスク対策として在宅勤務が急増するなか、Pulse Secureはいち早く「パルスケアプログラム」の提供を開始することで、お客様と地域社会の事業継続を支援しました。具体的には、全世界の1,500社以上の企業に対して、急増するリモートアクセス数に対応できるよう、ライセンスの有り無しに関わらず機器の最大数までご利用可能な無償ライセンスの即時発行と導入・設定支援を提供しました。

Pulse Secureは、APJの急激なビジネス成長に対応し、シンガポール、インド、日本の既存の営業拠点を補完するために、中国、韓国、オーストラリアに新しい事務所を開設し、地域全体で拠点を拡大してきました。この地域の従業員数は、前年比で10%以上増加しています。

Pulse Secure APJ担当VPの Joe Signorelli は、次のように述べています。「弊社のお客様は、デジタル社会でのセキュリティとコンプライアンスを維持しつつ、生産性向上と事業継続の重要性を認識しており、リモートワークのための最良のソリューション提供とクラウドベースのアプリケーションへのアクセスの高速化をパルスセキュアに託していただきました。弊社は、継続的な投資と地域事業の規模を拡大することで、お客様とパートナーの皆様がモバイルとクラウドコンピューティングを活用できるサービスを提供していくことをお約束します。」

Pulse Secure はまた、APJにおけるパートナーネットワークとチャネル戦略も強化しており、重点産業や顧客セグメントを対象とした市場参入戦略に沿った新しい販売代理店、リセラー、教育パートナーを増やしています。APJ地域全体で以下を含む数百社のパートナーを擁しています:

ECCOM – 大手システムインテグレーターであるECCOMは、パルスセキュアと提携し、中華圏を対象とした包括的なITポートフォリオにゼロトラストのセキュアアクセス機能を追加しました。

MDI – デジタルファーストワークプレースへの急激なシフトに伴い、MDIとPulse Secureは重要なパートナーシップを構築し、フィリピン、特に銀行や通信分野でのセキュアアクセスの展開を成功させました。

Datacipher – Datacipher との新たなパートナーシップにより、オーストラリアとニュージーランドで Pulse Secure 認定トレーニングコースの提供を開始しました。トレーニングコースは、ネットワークエンジニア、企業システムアーキテクト、テクニカルサポートスペシャリスト、実装コンサルタントが Pulse Secure 製品とサービスの導入/保守を成功させるよう支援します。



「弊社は、ゼロトラストとセキュア アクセス ソリューションのベンダーとして Pulse Secure を選択しました。アジア太平洋地域の企業がDXを推進し、近い将来および長期的な課題に対応するためにリモートワークを加速させる中、Pulse Secureは、生産性、安全性、コンプライアンスを維持するために必要な可能性、選択の自由度、安心感を与えてくれています。お客様が新しいワークスタイルの取り組みに適応し、ハイブリッドITへの変革を推進できるよう、Pulse Secureとの長年にわたるパートナーシップを継続していきたいと考えています」とECCOMのソリューションオペレーション担当副部長 James Shen氏は述べています。

Pulse Secureは、ユーザー、デバイス、モノ、サービスの可視化と保護、生産性向上を可能にするセキュアアクセス・ソリューションを提供するベンダーです。当社は、クラウドやモバイル・アプリケーションとネットワークアクセス制御を統合したスイート製品やSaaSによるサービスによりハイブリッドなIT環境でゼロトラストの実現を支援します。あらゆる業界の24,000社以上の企業とサービスプロバイダーがPulse Secureを活用しており、モバイルワーカーにビジネスのコンプライアンスを確保しながらデータセンターやクラウドのアプリケーションや情報への安全なアクセスを提供しています。詳細については、www.pulsesecure.netをご覧ください。

