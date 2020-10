Le Groupe Renault enregistre un chiffre d’affaires de 10 374 millions d’euros au troisième trimestre 2020

Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 10 374 millions d’euros sur le trimestre, soit un repli de 8,2 %. A taux de change et périmètre constants 1 , la baisse aurait été de 3,2 %.

Les ventes mondiales du Groupe baissent de 6,1 % à 806 320 véhicules au troisième trimestre.

Le mois de septembre montre une dynamique positive, particulièrement marquée en Europe, où les ventes du Groupe sont en progression de 8 % sur un marché en hausse de 3 %.

Avec une hausse des ventes de ZOE de plus de 150 % au troisième trimestre en Europe, le Groupe est en ligne pour atteindre ses objectifs CAFE 2 en 2020.

Le carnet de commandes, en hausse de 60 % au 30 septembre, est à un niveau élevé tandis que les stocks sont à un point bas après une baisse de 22 % par rapport au 30 septembre 2019.

« Ce troisième trimestre souligne l’évolution de notre politique commerciale privilégiant désormais la profitabilité aux volumes. Notre performance dans l’électrique, le très bon accueil de nos modèles E-TECH hybrides, nos réserves de liquidités et la dynamique positive de nos équipes nous rendent confiants en la capacité du Groupe à enclencher son redressement », a déclaré Luca de Meo, Directeur général de Renault.

Boulogne-Billancourt, 23/10/2020

RÉSULTATS COMMERCIAUX : FAITS MARQUANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Le troisième trimestre 2020 est marqué par un redressement de la tendance du marché automobile mondial, avec une baisse de 4,0 % contre un repli de 28 % au premier semestre.

Le Groupe Renault a vendu 806 320 véhicules au cours du trimestre, soit une baisse de 6,1 % par rapport au troisième trimestre 2019.

La marque Renault renforce son leadership sur les véhicules électriques et accélère le lancement de la gamme E-TECH hybride et hybride rechargeable en Europe.

Le Groupe a accentué sa politique de discipline de prix au cours de ce trimestre.

En Europe

Sur un marché européen en recul de 5,0 %, le Groupe maintient une bonne dynamique avec 405 223 unités vendues au troisième trimestre (-2,9 %). La part de marché progresse de 0,2 point à 10,3 %.

Les ventes de la marque Renault sont en hausse de 0,8 % grâce au succès de Clio, Captur et ZOE qui sont chacun leader de leur catégorie respective.

Les ventes de la marque Dacia sont en baisse de 9,9 % principalement en raison d’une base de comparaison élevée au troisième trimestre 2019.

Véhicules électriques : ZOE leader sur un marché en croissance

La marque Renault est leader en Europe sur le véhicule électrique sur un marché en hausse de 107,2 %. ZOE est le véhicule électrique le plus vendu, avec une croissance de ses ventes de 157,4 % à plus de 27 000 unités sur le trimestre.

Le bon niveau de commandes des véhicules hybrides et électriques conforte le Groupe dans l’atteinte de ses objectifs CAFE3 sur l’année 2020.

Hors d’Europe

Les ventes du Groupe sont en recul de 9,0 %, impactées principalement par la baisse des ventes au Brésil (-50,9 %) en raison de la forte baisse du marché et de l’évolution de la politique commerciale privilégiant la profitabilité aux volumes.

En Russie, deuxième marché du Groupe Renault, LADA est en hausse de 4,5 % sur le trimestre sur un marché à + 3,7 %. Le Groupe Renault est leader avec 28,8 % de part de marché tiré par LADA Granta et LADA Vesta, les deux véhicules les plus vendus sur le marché.

En Turquie, dans un marché en très forte reprise (+178,0 %), le Groupe Renault a augmenté ses ventes de 131,1 % au troisième trimestre par rapport à 2019.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU TRIMESTRE PAR SECTEUR OPERATIONNEL

Au troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires du Groupe atteint 10 374 millions d’euros en baisse de 8,2 % par rapport à l’année dernière. A taux de change et périmètre constants4, la baisse aurait été de 3,2 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile hors AVTOVAZ s’établit à 8 948 millions d’euros, en repli de 7,4 %. Cette variation s’explique essentiellement par une baisse des volumes (-6,8 points) liée pour partie à l’ajustement des stocks.

L’impact des ventes aux partenaires est négatif de -3,3 points. Il résulte de la baisse de la production de véhicules et composants pour nos partenaires.

Les effets de change sont négatifs à hauteur de -4,2 points, du fait de notre exposition aux pays émergents.

L’effet prix, positif de 5,5 points, provient des hausses pour couvrir les dévaluations des devises et de notre politique de discipline de prix.

L’effet mix produit de +1,1 point reflète essentiellement l’augmentation des ventes de ZOE.

L’effet « autres » affiche une contribution positive de 0,3 point.

La contribution d’AVTOVAZ au chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 663 millions d’euros sur le trimestre, en baisse de 16,2 % tenant compte d’un effet de change négatif de 153 millions d’euros. A taux de change constants, la contribution d’AVTOVAZ aurait été en hausse de 3,2 %.

Les Services de mobilité contribuent pour 5 millions d’euros au chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020.

Le Financement des ventes (RCI Banque) réalise un chiffre d’affaires de 758 millions d’euros au troisième trimestre, en baisse de 10,1 % par rapport à 2019.

L’activité Automobile dispose, au 30 septembre 2020, de réserves de liquidités de 15,2 milliards d’euros qui incluent la convention d’ouverture de crédit de 5 milliards d’euros bénéficiant de la garantie de l’Etat français dont 3 milliards d’euros ont été tirés à fin septembre 2020. Les réserves de liquidités sont en baisse de 1,6 milliard d’euros par rapport au 30 juin notamment en raison de la saisonnalité du besoin en fonds de roulement et de remboursement de dettes. Néanmoins, le Groupe devrait réaliser un free cash-flow opérationnel de l’Automobile positif au second semestre.

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU GROUPE RENAULT

(en millions d’euros) 2020 2019 Variation

2020/2019 1er trimestre Automobile hors AVTOVAZ 8 591 10 916 -21,3 % AVTOVAZ 701 767 -8,6 % Services de mobilité 6 - +++ Financement des ventes 827 844 -2,0 % Total 10 125 12 527 -19,2 % 2eme trimestre Automobile hors AVTOVAZ 7 136 13 875 -48,6 % AVTOVAZ 388 790 -50,9 % Services de mobilité 3 - +++ Financement des ventes 773 858 -9,9 % Total 8 300 15 523 -46,5 % 3eme trimestre Automobile hors AVTOVAZ 8 948 9 662 -7,4 % AVTOVAZ 663 791 -16,2 % Services de mobilité 5 - +++ Financement des ventes 758 843 -10,1 % Total 10 374 11 296 -8,2 % 9 mois cumulés Automobile hors AVTOVAZ 24 675 34 453 -28,4 % AVTOVAZ 1 752 2 348 -25,4 % Services de mobilité 14 - +++ Financement des ventes 2 358 2 545 -7,3 % Total 28 799 39 346 -26,8 %

LES 15 PRINCIPAUX MARCHES DU GROUPE RENAULT A FIN SEPTEMBRE 2020

Cumul 9 mois 2020 Volumes* Pénétration (en unités) VP+VU (en %) 1 FRANCE 382 916 26,4 2 RUSSIE 324 526 29,6 3 ALLEMAGNE 137 973 6,2 4 CHINE 113 483 0,7 5 ITALIE 107 050 10,0 6 BRESIL 90 202 7,0 7 TURQUIE 86 859 17,6 8 ESPAGNE 86 146 12,2 9 COREE DU SUD 73 581 5,4 10 ROYAUME UNI 60 083 4,1 11 BELGIQUE+LUXEMBOURG 50 045 11,7 12 INDE 49 532 2,8 13 ROUMANIE 40 237 40,2 14 MAROC 35 308 41,1 15 POLOGNE 35 064 10,5

* Ventes, hors Twizy

TOTAL DES VENTES DU GROUPE VP+VU PAR REGION

3ème trimestre Cumul à fin septembre Régions 2020 2019 % variation 2020 2019 % variation France 140 382 136 645 +2,7 382 916 516 099 -25,8 Europe* (hors France) 264 841 280 818 -5,7 646 505 972 653 -33,5 Total France + Europe 405 223 417 463 -2,9 1 029 421 1 488 752 -30,9 Afrique Moyen Orient Inde Pacifique 87 573 99 376 -11,9 238 330 317 353 -24,9 Eurasie 207 309 189 758 +9,2 504 776 536 030 -5,8 Amériques 63 464 109 342 -42,0 177 291 315 109 -43,7 Chine 42 751 42 389 +0,9 113 540 132 138 -14,1 Total hors France + Europe 401 097 440 865 -9,0 1 033 937 1 300 630 -20,5 Monde 806 320 858 328 -6,1 2 063 358 2 789 382 -26,0

* Europe = Union européenne (hors France, Roumanie, Bulgarie) + Islande, Norvège, Suisse, Royaume-Uni, Serbie et les pays des Balkans

TOTAL DES VENTES PAR MARQUE

3ème trimestre Cumul à fin septembre 2020 2019 % variation 2020 2019 % variation RENAULT VP 403 420 428 120 -5,8 1 027 513 1 436 733 -28,5 VU 80 160 93 198 -14,0 216 683 309 635 -30,0 VP+VU 483 580 521 318 -7,2 1 244 196 1 746 368 -28,8 RENAULT SAMSUNG MOTORS VP 16 373 21 621 -24,3 69 515 55 084 +26,2 DACIA VP 147 194 159 612 -7,8 342 964 526 474 -34,9 VU 8 084 10 335 -21,8 23 506 35 716 -34,2 VP+VU 155 278 169 947 -8,6 366 470 562 190 -34,8 LADA VP 101 863 100 867 +1,0 249 704 294 192 -15,1 VU 4 580 3 433 +33,4 9 463 9 190 +3,0 VP+VU 106 443 104 300 +2,1 259 167 303 382 -14,6 ALPINE VP 351 1 101 -68,1 1 050 3 948 -73,4 JINBEI&HUASONG VP 347 2 622 -86,8 1 587 7 037 -77,4 VU 42 951 37 419 +14,8 111 856 111 373 +0,4 VP+VU 43 298 40 041 +8,1 113 443 118 410 -4,2 GROUPE RENAULT VP 670 545 713 943 -6,1 1 701 850 2 323 468 -26,8 VU 135 775 144 385 -6,0 361 508 465 914 -22,4 VP+VU 806 320 858 328 -6,1 2 063 358 2 789 382 -26,0

A PROPOS DU GROUPE RENAULT

Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 134 pays qui a vendu près de 3,8 millions de véhicules en 2019. Il réunit aujourd’hui plus de 180 000 collaborateurs, dispose de 40 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde.

Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le Groupe s’appuie sur son développement à l’international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi Motors. Avec une équipe 100 % Renault engagée depuis 2016 dans le championnat du monde de Formule 1, la marque s’implique dans le sport automobile, véritable vecteur d’innovation et de notoriété.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER :

Astrid de Latude

astrid.de-latude@renault.com

Attachée de presse

+33 1 76 83 18 84 / +33 6 25 63 22 08

Rie Yamane

rie.yamane@renault.com

Attachée de presse

+33 6 03 16 35 20







1 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change et périmètre constants, le Groupe Renault recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens annuels de l'exercice précédent, et en excluant les variations de périmètres significatives intervenues au cours de l’exercice.

2 CAFE : Corporate Average Fuel Economy

3 CAFE : Corporate Average Fuel Economy

4 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change et périmètre constants, le Groupe Renault recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens annuels de l'exercice précédent, et en excluant les variations de périmètres significatives intervenues au cours de l’exercice.





Pièce jointe