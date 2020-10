Persbericht

Embargo tot 23 oktober 2020 om 7.00 u.

Gereglementeerde informatie – voorwetenschap

Financiële informatie voor het derde kwartaal en de eerste negen maanden van 2020

Herwonnen commercieel momentum en efficiënte kostenverlaging gunstig voor EBITDAaL

Mobiele postpaidklanten +2,6% j-o-j / Convergente klanten +30,8% j-o-j

Omzet in Kw3 1 : -0,6% j-o-j / Omzet uit retaildiensten in Kw3 1 +2,6% j-o-j

EBITDAaL in Kw3 1 +7,2% j-o-j

Verwachtingen voor 2020 bevestigd

Operationele hoogtepunten Vanaf de tweede helft van het kwartaal leverde Orange Belgium positieve commerciële prestaties. Ondanks de aanhoudende coronamaatregelen (de winkels mochten bijvoorbeeld wel weer open, maar met beperkte capaciteit) leidde dit tot uitstekende financiële resultaten. Net als in het tweede kwartaal van 2020 hadden de coronamaatregelen een directe impact op de groothandelsinkomsten, door de daling van het sms- en roamingverkeer.

Ondanks een uiterst competitieve omgeving blijft het aantal mobiele klanten van Orange Belgium toenemen, mede dankzij het succes van de Go-formule waarbij meerdere simkaarten worden gecombineerd. Halverwege het kwartaal werd het datavolume van het Go Plus-aanbod verhoogd, wat voor een nieuwe commerciële impuls zorgde. Er waren het afgelopen kwartaal 21 duizend nieuwe mobiele postpaidklanten. Daardoor steeg het totale aantal abonnees tot 2,6 miljoen (+2,6% j-o-j).

Het aantal nettotoevoegingen in het convergente segment bereikt opnieuw een solide niveau, met +17 duizend nieuwe Love-abonnees. De introductie van de Go Plus-korting in combinatie met Love, samen met de geslaagde nieuwe Belgische voetbaloptie, heeft voor de convergente aanbiedingen een positief momentum gecreëerd. Love Duo bewijst nog maar eens zijn waarde en is goed voor een derde van de brutotoevoegingen. Het aantal convergente mobiele abonnees vertegenwoordigt nu 19,1% van alle mobiele postpaidklanten, een stijging van 454 basispunten tegenover Kw3 2019.

De ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen daalt met 3,0% j-o-j tot 75,4 euro, wat wordt verklaard door het steeds grotere aantal klanten met een voordeliger Love Duo-abonnement (18% van het totale aantal convergente klanten) en door de daling van de bundeloverschrijdende inkomsten uit roaming. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het steeds grotere aantal opties (bijv. de voetbaloptie).

De ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten daalt met 3,0% j-o-j tot 20,5 euro, door de lagere bundeloverschrijdende inkomsten uit roaming, gedeeltelijk gecompenseerd door klanten die overschakelen naar duurdere tariefplannen van de nieuwe Go-portefeuille.





Operationele kerncijfers van Orange Belgium Kw3 2019 Kw3 2020 Variatie Klanten met een mobiel abonnement (in '000) 2.548 2.615 2,6% nettotoevoegingen (in '000) 32 21 -34,3% ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten (€ per maand) 21,2 20,5 -3,0% Convergente klanten (in '000) 233 305 30,8% nettotoevoegingen (in '000) 17 17 -3,7% ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen (€ per maand) 77,7 75,4 -3,0% Convergente mobiele klanten als % van de klanten met een mobiel abonnement 14,6% 19,1% 454 bp





Financiële hoogtepunten De omzet bedroeg 335,3 miljoen euro, een lichte daling van 0,6% j-o-j 1 . De omzet uit retaildiensten heeft zijn groei voortgezet (+2,6% j-o-j 1 ), voornamelijk dankzij de hogere omzet uit convergente diensten (+27,6% j-o-j). COVID-19 had een impact op de groothandelsinkomsten (-12,7% j-o-j) door de lagere inkomende sms-opbrengsten (-9,1 miljoen euro) en de lagere inkomsten uit roaming (gecompenseerd door de lagere roamingkosten). De daling van de sms-opbrengsten had geen invloed op de EBITDAaL.

De omzet uit retaildiensten heeft zijn groei voortgezet (+2,6% j-o-j), voornamelijk dankzij de hogere omzet uit convergente diensten (+27,6% j-o-j). COVID-19 had een impact op de groothandelsinkomsten (-12,7% j-o-j) door de lagere inkomende sms-opbrengsten (-9,1 miljoen euro) en de lagere inkomsten uit roaming (gecompenseerd door de lagere roamingkosten). De daling van de sms-opbrengsten had geen invloed op de EBITDAaL.

De EBITDAaL stijgt met 7,2% j-o-j tot 89,4 miljoen euro, wat kan worden toegeschreven aan de hogere omzet uit retaildiensten en de lagere kosten (-3,1% j-o-j - voornamelijk sms-, roaming- en personeelskosten). Orange Belgium gaat door met het Bold Inside-transformatieplan, dat zorgt voor structurele kostenefficiënties. De EBITDAaL van de kabelactiviteiten liet dit kwartaal een positief resultaat optekenen van 5,3 miljoen euro (+3,1 miljoen euro j-o-j). De eCapex stijgen met 6,8% j-o-j tot 47,5 miljoen euro, wat deels wordt verklaard door het grotere aantal installaties van kabelklanten in vergelijking met vorig jaar.





Geconsolideerde kerncijfers van de Orange Belgium-groep (in € m) gerap- vergelijk- vergelijk- gerap- gerap- vergelijk- vergelijk- gerap- porteerd baar1 baar porteerd porteerd baar baar porteerd in miljoen euro Kw3 2018 Kw3 2018 Kw3 2019 Variatie Variatie 9M 2018 9M 2018 9M 2019 Variatie Variatie Omzet 334,3 337,2 335,3 -0,6% 0,3% 971,4 993,6 971,9 -2,2% 0,1% Omzet uit retaildiensten 221,8 224,7 230,6 2,6% 4,0% 634,5 656,0 676,4 3,1% 6,6% EBITDAaL 83,6 83,4 89,4 7,2% 6,9% 220,5 219,6 237,6 8,2% 7,7% Marge als % van de omzet 25,0% 24,7% 26,7% 193 bp 165 bp 22,7% 22,1% 24,4% 235 bp 174 bp eCapex -39,3 -39,3 -41,9 6,8% 6,8% -119,1 -119,1 -106,8 -10,3% -10,3% Operationele kasstroom2 44,3 44,1 47,5 7,5% 7,0% 101,4 100,4 130,7 30,1% 28,9% Netto financiële schuld 248,4 135,3 248,4 135,3

De vergelijkingsbasis omvat Upsize nv vóór de overname in 2019. Operationele kasstroom gedefinieerd als EBITDAaL – eCapex

Xavier Pichon, Chief Executive Officer:

Orange Belgium laat een kwartaal van uitstekende commerciële en financiële prestaties optekenen. Ondanks de toegenomen concurrentie trok het commerciële momentum weer aan en konden we onze groei in het mobiele en het convergente segment voortzetten. Dankzij onze positionering als 'bold challenger' zijn we erin geslaagd om amper 4 jaar na onze eerste kabelklant de mijlpaal van 300 duizend klanten te bereiken.

De coronamaatregelen hebben nog steeds gedeeltelijk een impact op onze activiteiten, met een beperkte capaciteit van onze shops en ons verkoopteam. We blijven er alles aan doen om de veiligheid en de gezondheid van onze klanten, onze teams en al onze stakeholders te vrijwaren.

Ook bevestigen we onze verwachtingen voor 2020, met een lichte daling van de omzet, een EBITDAaL van 310 - 330 miljoen euro en een lichte daling van de eCapex.

Arnaud Castille, Chief Financial Officer:

We zijn er alweer in geslaagd om sterke financiële resultaten te behalen. Ondanks de impact van de coronacrisis is onze omzet uit retaildiensten gestegen. Door deze groei van de omzet uit retaildiensten en dankzij ons Bold Inside-transformatieprogramma behaalden we in het derde kwartaal een sterke EBITDAaL. Dit transformatieprogramma blijft zorgen voor een structurele verlaging van onze kosten.

We hebben onlangs onze keuze voor een nieuwe leverancier van onze mobiele infrastructuur bekendgemaakt. We zullen niet alleen een netwerk van topkwaliteit kunnen bouwen, maar ook aanzienlijke kostenbesparingen kunnen realiseren voor de bouw en het onderhoud van het netwerk in de toekomst. De geschatte financiële cijfers van de overeenkomst voor het gedeelde netwerk blijven geldig: een besparing van 300 miljoen euro in contanten over 10 jaar en initiële opstartkosten van 130 miljoen euro over de volgende 3 jaar.





