COMMUNIQUE DE PRESSE Lausanne, le 23 octobre 2020

Croissance de l’activité sur les neufs premiers mois de l’année 2020 à taux constants malgré un recul au 3e trimestre

Après un premier semestre en forte progression dans un contexte de pandémie de COVID-19 engendrant une volatilité exacerbée sur les marchés financiers, Compagnie Financière Tradition enregistre un recul de son activité lors du 3e trimestre 2020. Cette évolution récente doit néanmoins être mise en perspective d’un niveau d’activité particulièrement soutenu enregistré lors du 3e trimestre de l’année dernière. Il faut par ailleurs noter également le renforcement du franc suisse au cours de cette période d’incertitude impactant négativement le chiffre d’affaires de Compagnie Financière Tradition à taux de change courants.

Ainsi, sur les neufs premiers mois de l’année 2020, Compagnie Financière Tradition enregistre une croissance de son chiffre d’affaires consolidé publié de 4,2% à taux de change constants. A taux de change courants, ce dernier atteint CHF 698,5 millions contre CHF 705,1 millions sur la même période en 2019, soit une légère baisse de 0,9%. Le chiffre d’affaires consolidé ajusté1) s’élève quant à lui à CHF 760,4 millions contre CHF 774,4 millions en 2019, néanmoins en croissance de 3,2% à taux de change constants qui résulte d’une progression de 3,5% de l’activité d’intermédiation professionnelle (IDB) et d’une baisse de 2,8% de l’activité dédiée à une clientèle de particuliers au Japon (Non-IDB).

Sur le 3ème trimestre 2020, Compagnie Financière Tradition enregistre une baisse de son activité avec un chiffre d’affaires consolidé publié de CHF 185,7 millions contre CHF 230,8 millions en 2019, soit une baisse de 14,4% à taux de change constants. Pour la même période, le chiffre d’affaires consolidé ajusté du Groupe s’élève à CHF 202,4 millions contre CHF 253,9 millions en 2019, en baisse de 15,2% à taux de change constants. Le chiffre d’affaires ajusté pour l’activité IDB est en baisse de 15,0% à taux de change constants et l’activité Non-IDB en baisse de 20,5%.

Après avoir atteint son deuxième plus haut niveau d’activité historique à taux de change constants au mois de mars dernier, un ralentissement des volumes d’activité sur les marchés OTC a été constaté au cours de l’été, tout particulièrement au mois d’août.

Dans ce contexte, Compagnie Financière Tradition a accru son attention sur la gestion des coûts en initiant notamment un plan spécifique de réduction des coûts en adéquation avec la tendance récente de son activité tout en poursuivant en parallèle sa stratégie de croissance ciblée et adaptée à son environnement de marché.

1. Incluant les coentreprises consolidées par intégration proportionnelle («Ajusté»)

Compagnie Financière Tradition SA est un des leaders des IDB (Inter Dealer Broker) sur le marché international. Présent dans 29 pays, le Groupe emploie plus de 2 300 personnes et fournit des services d’intermédiation sur une vaste gamme de produits financiers (marchés monétaires, marchés obligataires, produits dérivés de taux, de change et de crédit, actions, dérivés actions, marchés à terme de taux et sur indices) et non financiers (énergie, environnement, métaux précieux). Compagnie Financière Tradition SA est cotée au SIX Swiss Exchange (CFT).

