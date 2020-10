Selskabsmeddelelse nr. 21

Forventningen til driftsresultatet (EBITDA) øget fra DKK 2,2-2,5 mia. til DKK 2,5-2,7 mia. for 2020





Usikkerheden er fortsat meget høj og betydelige ændringer i forudsætningerne for forventningen kan stadig forekomme i resten af året.





Forventningen til DFDS’ resultat for 2020 er blevet yderligere forbedret som følge af en udvikling i fragtmængderne i 3. kvartal, der var mere positiv end forventet. I de fleste dele af DFDS’ fragtnetværk har resultaterne for både færge- og logistikaktiviteterne været højere end forventet.

Den fortsatte stramning af rejserestriktionerne har på den anden side reduceret antallet af passagerer i 3. kvartal mere end forventet, og aktivitetsniveauet forventes at forblive lavt i årets sidste kvartal.

Den positive udvikling for fragtaktiviteterne har mere end opvejet det lavere resultat for passageraktiviteterne.

Udviklingen i fragtmængderne forventes at forblive robust igennem 4. kvartal og driftsresultatet (EBITDA) før særlige poster øges derfor fra DKK 2,2-2,5 mia. til DKK 2,5-2,7 mia. i 2020.

Som tidligere meddelt forventes DFDS’ delårsrapport for 3. kvartal 2020 offentliggjort den 12. november 2020.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Gert Jakobsen, Communications +45 33 42 32 97





