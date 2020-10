October 23, 2020 04:00 ET

Pressmeddelande 2020-10-23

ArcAroma har förlängt ett befintligt utvärderingsavtal om oliveCEPT® med en av de ledande olivoljeproducenterna i Kina. På grund av kundens nyligen gjorda justeringar i produktionslinjen påbörjas nu en ny utvärdering. Genom att placera oliveCEPT® före malaxering, istället för efteråt, beräknas extraktionen av Extra Virgin Olivolja (EVOO) kunna öka med motsvarande fem till tio procent, vilket även bidrar till en effektivare produktionsprocess och en förbättrad kvalitet på slutprodukten.



Kunden kommer att optimera processtiden under produktionssäsongen med målsättningen att korta ned malaxeringstiden med 10 till 15 minuter, vilket i så fall innebär en processeffektivisering på uppåt 30 minuter. Vid föregående testperiod noterades en produktionsökning då oliveCEPT® var placerad före malaxern men kunden noterar initialt att produktionsökningen blir mer betydande med placering före malaxern. Om målsättningarna uppnås under produktionsperioden så kommer utvärderingen att utmynna i ett försäljningsavtal uppgående till 150 000 EUR under första eller andra kvartalet 2021. Detaljer kring målsättningar avslöjas inte vid denna tidpunkt.

Kunden är belägen i det största produktionsområdet för olivolja som står för 80 procent av den totala olivoljeproduktionen i Kina. Det ursprungliga utvärderingsavtalet tecknades i september 2019. ArcAroma Shanghai Ltd har ansvar för den övergripande projektledningen som inkluderar installation, drift, personalutbildning och testning av maskinen. Kina är en växande EVOO-marknad med en större mängd olivträd än vad det finns i Andalucien i Spanien. ArcAromas målsättning är att oliveCEPT® skall bli teknikstandard på en växande olivioljemarknad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 10.00 CEST.

