MONTRÉAL, 23 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samedi le 24 octobre, l’Institut Fraser émettra le Bulletin 2020 des écoles secondaires du Québec, la référence incontournable pour mesurer les progrès des écoles.



Il donne aux parents l’information qu’ils peuvent difficilement trouver ailleurs, en montrant quelles écoles secondaires publiques et privées du Québec se sont améliorées et celles qui accusent un recul, à l’aide de sept indicateurs de performance établis à partir de résultats d’examens à l’échelle de la province.

Samedi le 24 octobre à 0500 (EST), un communiqué de presse plus étoffé sera diffusé sur GlobeNewswire.

Les résultats complets pour les 473 écoles secondaires seront aussi disponibles sur www.compareschoolrankings.org.

