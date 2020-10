LUXEMBOURG, 23 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitstamp annonce aujourd'hui que Julian Sawyer a été nommé président-directeur général de la société. M. Sawyer devient le deuxième PDG de l'histoire de la société, alors que le co-fondateur et ancien PDG de Bitstamp, Nejc Kodrič, assume une nouvelle fonction de membre du conseil d'administration de la société.



M. Sawyer apporte à Bitstamp plus de 20 ans d'expérience dans les services bancaires et fintechs. Plus récemment, M. Sawyer a occupé le poste de directeur général pour le Royaume-Uni et l'Europe chez Gemini. En mai 2015, M. Sawyer a co-fondé Starling Bank, où il a occupé le poste de directeur de l'exploitation jusqu'en 2019, supervisant l'expansion des services commerciaux et la transformation de Starling en l'une des plus grandes banques mobiles du Royaume-Uni. Avant cela, il a travaillé en tant que consultant et conseiller auprès d'autres banques concurrentes et a fondé Bluerock Consulting, une société de conseil en gestion financière.

« Bitstamp jouit d'une réputation inégalée dans notre secteur, qui remonte aux débuts de la société il y a plus de neuf ans. Je me sens privilégié d'avoir été invité à rejoindre la société en tant que PDG et d'intégrer ainsi une formidable équipe couvrant l'Europe, les États-Unis et Singapour », a déclaré M. Sawyer. « La crypto-monnaie se trouve à un moment crucial, avec un intérêt accru de la part des sociétés institutionnelles, des régulateurs et des banques centrales évaluant les opportunités et une communauté en constante évolution d'investisseurs et de traders. Bitstamp joue un rôle essentiel pour aider toutes ces parties prenantes à se réunir grâce à notre technologie leader du secteur et à une focalisation constante sur la réglementation. »

En 2011, M. Kodrič a co-fondé Bitstamp dans un garage avec 1 000 €, deux ordinateurs portables et un serveur. M. Kodrič a créé Bitstamp en se basant sur une vision selon laquelle le Bitcoin deviendrait un élément clé du système financier mondial, à une époque où le Bitcoin se négociait pour quelques cents. Depuis lors, Bitstamp est devenue la bourse de crypto-monnaie la plus durable au monde, et l'une des plus importantes en termes de volume. Au cours des neuf dernières années, Bitstamp s'est développée et a évolué bien au-delà de la vision initiale de M. Kodrič.

M. Kodrič a déclaré : « Après beaucoup de réflexion, j'ai conclu que Bitstamp s'était déjà développée au-delà de ce que j'envisageais et qu'il était temps pour quelqu'un d'autre d'étendre cette vision. Bien que nous ayons connu une croissance exponentielle, nous avons toujours l'impression que Bitstamp n'en est qu'à ses débuts. Je pense que nous sommes au bord de grandes choses, qui impliquent toutes d'apporter plus de liberté financière à des millions de personnes à travers le monde. Au cours des dernières années, nous avons introduit de nouveaux partenariats et actifs, et je suis fier de la direction que prend la société. »

Sous la direction et avec l'orientation stratégique de M. Kodrič, Bitstamp a franchi plusieurs étapes importantes ne serait-ce qu'au cours des 12 derniers mois. La société a introduit un nouveau moteur de correspondance de Nasdaq Technologies, ajoutant un niveau de vitesse et de fiabilité qui met la société sur le même plan que les principales bourses mondiales. Bitstamp a été la première bourse à être mise en service sur le réseau BLINC de BCB Group et est le partenaire de lancement du produit à effet de levier Bitcoin du SEN de Silvergate.

« Sur la base de l'orientation de la société, l'expertise de Julian en ce qui concerne les complexités des opérations bancaires mondiales en fait le choix idéal pour mener Bitstamp dans sa prochaine phase. Il comprend les possibilités que la crypto-monnaie offre à notre monde et comment l'intégrer aux structures financières existantes », a expliqué M. Kodrič.

M. Kodrič passe à une fonction au conseil d'administration de Bitstamp, où il continuera à fournir une orientation et à jouer un rôle important dans l'avenir de la société. M. Kodrič a joué un rôle actif dans le comité de recherche pour trouver son remplaçant afin d'assurer le succès futur de Bitstamp.

Pour tout complément d'information sur Bitstamp, veuillez consulter le site www.bitstamp.net .

À propos de Bitstamp

Bitstamp est la plus ancienne bourse de crypto-monnaie au monde, soutenant continuellement la crypto-économie depuis 2011. Avec une expérience éprouvée et une approche mature de l'industrie, Bitstamp fournit un espace de trading sécurisé et transparent à plus de quatre millions de personnes et permet à une variété de partenaires institutionnels de pénétrer les marchés de crypto-monnaie grâce à son infrastructure éprouvée au fil du temps. Qu'il s'agisse de ses applications web et mobiles intuitives ou de son arsenal d'API leaders du secteur, Bitstamp est l'endroit où la crypto-monnaie entre dans le monde de la finance. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site bitstamp.net .