October 23, 2020 06:30 ET

22. oktoobril 2020.a kell 16:00 (Eesti kohaliku aja järgi) lõppes Baltic Horizon Fondi täiendavate osakute avalik pakkumine. Kokku märgiti 6 247 904 uut osakut, mis vastab brutosummas 7,2 miljonile eurole.

„Oleme pakkumise tulemustega rahul, arvestades, et praegu on kapitali kaasamine COVID-19 tõttu keeruline. Balti riikidest oleme märkimisperioodi jooksul saanud ligi 500 uut jaeinvestorit ja see oli esimene kord, kui tutvustasime Baltic Horizonit pikaajalise investeerimisvõimalusena ka Leedu jaeinvestoritele. Kaasatud kapitali abil saame edasi liikuda oma planeeritud investeeringutega, hoides jätkuvalt fookuses regulaarsed kvartaalsed väljamaksed investoritele“, kommenteeris Tarmo Karotam, Baltic Horizoni fondijuht.

Aare Tammemäe, Redgate Capital AS-i partner: „Baltic Horizon Fondi märkimise tulemused olid rahuldavad, arvestades seda, et paljud institutsionaalsed investorid vajasid oluliselt rohkem aega otsustamiseks üldise majandusliku ebakindluse tõttu. Lisaks tegi Eesti pensionisüsteemi reformi jõustamine kohalikele pensionifondidele keerulisemaks investeerimise kohalikesse instrumentidesse.“

Baltic Horizon Fondi fondivalitseja Northern Horizon Capital AS otsustas jaotada kõigile investoritele märgitud osakud täies ulatuses.

Pakkumise tulemusena suureneb Baltic Horizon Fondi osakute koguarv 6 247 904 osaku võrra ning osakute koguarvuks pärast uute osakute registreerimist Eesti Väärtpaberite Registris on 119 635 429 osakut.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

Käesolev teade sisaldab informatsiooni, mille Northern Horizon Capital AS on kohustatud avaldama Euroopa Liidu turukuritarvituse määruse kohaselt. Informatsioon esitati avaldamiseks 23.10.2020 kell 13:10 Eesti aja järgi ülalmainitud avaldamiskanalite esindajatele.

TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.