ASICLine, Inc.

October 23, 2020 16:24 ET

October 23, 2020 16:24 ET

ST. PAUL, Minn., Oct. 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ASICLine hat mit der Markteinführung seiner Miner sofort die Aufmerksamkeit von Krypto-Investoren auf der ganzen Welt erregt. Die beiden über die Unternehmenswebsite (https://asicline.com) erhältlichen 5nm-ASIC-Miner FirstLine und PowerBox sind speziell darauf ausgelegt, allen Krypto-Mining-Enthusiasten, unabhängig von Know-how und Erfahrungslevel, eine sichere Investitionsmöglichkeit zu bieten. Mit blitzschnellen Hash-Raten und maximaler Energieeffizienz sorgen diese Produkte für eine besonders schnelle Investitionsrendite.



Darüber hinaus bietet FirstLine Hash-Raten von jeweils 410 TH/s, 60 GH/s, 15 GH/s und 3 MH/s für Bitcoin, Litecoin, Ethereum und Monero. Die Zahlen der PowerBox sind noch beeindruckender: 1250 TH/s, 180 GH/s, 45 GH/s und 9 MH/s (gleiche Reihenfolge wie oben). Die Leistungsaufnahme der beiden Geräte beträgt 650 W bzw. 1800 W.

„ASICLine wurde mit dem Ziel entwickelt, Krypto-Mining zu einer rentablen Investitionsmöglichkeit für normaler Verbraucher zu machen. Beide Miner bieten nicht nur in Bezug auf ihre Hash-Rate und Mining-Effizienz eine konkurrenzlose Leistung, sondern sind auch wirklich einfach zu verwenden, auch für Menschen ohne Krypto-Mining-Erfahrung oder spezielles Know-how. Wir freuen uns sehr, in diesen schwierigen Zeiten diese tragfähige Investitionsmöglichkeit anbieten zu können“, so Martin Muller, CEO von ASICLine.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://asicline.com/

Über ASICLine: ASICLine wurde von einem Investorenteam gegründet, das sich dafür einsetzt, die neuesten ASIC-Miner möglichst schnell auf den Markt zu bringen – im Gegensatz zu etablierten Technologieriesen, die sie zunächst für ihren eigenen Profit nutzen und erst zum Verkauf anbieten, wenn sie bereits nicht mehr rentabel sind. ASICLine hat sich dagegen zum Ziel gesetzt, jede neue Generation der ASIC-Technologie zu einem für normale Verbraucher erschwinglichen Preis auf den Markt zu bringen, sobald sie verfügbar ist. Das Unternehmen bietet ein fortschrittliches Portfolio garantiert rentabler ASIC-Miner.

Kontakt:

Nicolas Smit

press@asicline.com

+1 (206) 965-8243