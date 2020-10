SAINT PAUL, Minnesota, 23 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ASICLine a rapidement attiré l'attention des investisseurs en cryptomonnaies du monde entier depuis le récent lancement de ses mineurs. Les deux mineurs ASIC de 5 nm https://asicline.com du site Web de la société, FirstLine et PowerBox, ont été conçus dans le seul objectif de créer une opportunité d'investissement infaillible pour tous les passionnés du minage de cryptomonnaies, quelles que soient leurs connaissances et leur expertise. Afin d'assurer le retour sur investissement le plus rapide possible, ces produits offrent un taux de hachage ultra-rapide ainsi qu'une efficacité énergétique maximale.



Mieux encore, FirstLine offre des taux de hachage de 410 TH/s, 60 GH/s, 15 GH/s et 3 MH/s pour le Bitcoin, le Litecoin, l'Ethereum et le Monero respectivement. Ces chiffres sont encore plus impressionnants pour PowerBox, avec 1 250 TH/s, 180 GH/s, 45 GH/s et 9 MH/s, dans le même ordre. Les consommations d'énergie pour ces deux unités s'élèvent respectivement à 650 W et 1 800 W.

« ASICLine a été créée dans le but de faire du minage de cryptomonnaies une option d'investissement rentable pour le grand public. Nos deux mineurs sont non seulement supérieurs en termes de taux de hachage et d'efficacité de minage, mais ils sont également extrêmement faciles à utiliser, même pour les personnes n'ayant aucune connaissance et expérience du minage. Nous sommes ravis de pouvoir offrir cette opportunité d'investissement viable en ces temps difficiles », a déclaré Martin Muller, PDG d'ASICLine.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://asicline.com/

À propos d'ASICLine : ASICLine Inc. a été fondée par une équipe composée de plusieurs investisseurs qui se consacrent à mettre sur le marché les derniers mineurs dotés de la technologie ASIC avant que les géants de la technologie les utilisent pendant longtemps pour leur propre profit et les lancent sur le marché lorsqu'ils ne sont plus rentables. Chaque fois qu'une nouvelle génération d'ASIC est disponible, ASICLine s'engage à la rendre publique à un prix abordable. La société propose désormais une gamme avancée de mineurs ASIC offrant une rentabilité garantie.

Contact :

Nicolas Smit

press@asicline.com

+1 (206) 965-8243