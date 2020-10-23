明尼苏达州 圣保罗, Oct. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自最近推出矿机以来，ASICLine迅速吸引了全球加密货币投资者的关注。该公司网站上的两款5nm ASIC矿机https://asicline.com（FirstLine和PowerBox） 的唯一设计目的就是为所有加密货币挖矿爱好者创造确定无疑的投资机会，无论其知识和专业知识水平如何。为了确保最快的投资回报，这些产品提供闪电般快速的哈希率和最高能效。



FirstLine更进一步，分别提供了比特币、莱特币、以太坊和门罗币410 TH/s、60 GH/s、15 GH/s和3 MH/s的哈希率。对于PowerBox，这些指标更加亮眼，分别达到1250 TH/s、180 GH/s、45 GH/s和9 MH/s。这两款矿机的功耗分别为650瓦和1800瓦。

“ASICLine创建的目的就是让加密货币挖矿成为普通用户的盈利投资选择。我们两款矿机不仅在哈希率和挖矿效率方面表现卓越，而且还超级易用，即使对于以前没有任何挖矿知识和经验的人也是如此。我们很高兴能够在这一动荡时期提供这一可行的投资机会，” ASICLine首席执行官Martin Muller表示。

如需了解更多信息，请访问：https://asicline.com/

关于ASICLine：ASICLine Inc.由多位投资者组成的团队创建，致力于在称为技术巨头的大公司之前将最新的ASIC技术矿机推向市场，以避免他们长时间将此类挖矿技术用于自身盈利，以及在不再盈利时又将其投放市场。在新一代ASIC可供使用时， ASICLine致力于以可承受的价格将其带给公众。公司目前提供各种先进的可保证盈利能力的ASIC矿机。

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