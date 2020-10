CALGARY, Alberta, 23 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (« La Financière Canoe ») a annoncé aujourd’hui un changement du sous-conseiller pour la catégorie portefeuille d’actions privilégiés Canoe (le « Fonds »). De plus, La Financière Canoe a annoncé des changements à la fréquence de distribution pour la série UC de la catégorie portefeuille de répartition d’actifs Canoe.



Changements de sous-conseillers

Le 1er novembre 2020, la Corporation Fiera Capital cessera d’agir comme sous-conseiller pour le Fonds. La Financière Canoe demeurera le gestionnaire du portefeuille et responsable de la gestion du portefeuille d’investissement du Fonds.

Le Fonds sera co-géré par les gestionnaires de portefeuille Rohan Thiru, CPA, CA, CFA, et Steve DiGregorio, B.Eng., MBA.

Rohan Thiru gérera les obligations du Fonds et les placements hybrides. Il possède une connaissance approfondie du marché canadien de la dette d’entreprise et plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des placements et des services financiers, dont 10 ans de recherche sur le crédit. Rohan gère le Fonds d’obligations avantage Canoe et il a reçu plusieurs fois la note FundGrade A+ et a gagné le prix Lipper.

Steve DiGregorio gérera le portefeuille d’actions du fonds. Il possède 14 ans d’expérience dans la gestion des placements, dont 10 ans d’expérience dans les placements d’actions privilégiées, et plus de 10 ans d’expérience dans l’ingénierie d’entreprise au niveau mondial. Steve gère le Fonds de revenu à prime Canoe.

« En tant que gestionnaire de placements indépendant, nos objectifs et nos intérêts sont alignés sur ceux de nos investisseurs. La grande expertise interne de La Financière Canoe dans le marché d’actions privilégiées, combinée à la flexibilité du Fonds, nous permet de tirer parti des possibilités de marché uniques et d’apporter une valeur ajoutée grâce à une stratégie à double processus de gestion active des titres à revenu fixe », a déclaré Marc Goldfried, chef des placements et chef des titres à revenu fixe chez Financière Canoe.

Modification de la politique de distribution

À compter du 1er novembre 2020, les porteurs de titres de la série UC de la catégorie portefeuille de répartition d’actifs Canoe peuvent recevoir des remboursements mensuels de capital et/ou de revenus, ou des distributions de gains en capital le dernier jour ouvrable de chaque mois. Ces distributions mensuelles ne sont pas garanties et seront basées sur la vision de La Financière Canoe des conditions actuelles du marché, les types de titres disponibles et les niveaux de distributions historiques.

À propos de la Financière Canoe

La Financière Canoe est l’une des entreprises indépendantes de fonds communs de placement qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et gère des actifs d’une valeur de plus de huit (8) milliards de dollars (à compter du 30 septembre 2020) parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l’énergie. Fondée en 2008, La Financière Canoe est une firme de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. La Financière Canoe a une présence marquée partout au Canada, avec des bureaux à Calgary, à Toronto et à Montréal.

