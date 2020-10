MONTRÉAL, 24 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut Fraser a publié aujourd’hui son classement annuel des écoles secondaires du Québec, identifiant les écoles qui s’améliorent ou prennent du retard.



Le Bulletin des écoles secondaires du Québec 2020 classe 473 écoles publiques, indépendantes, francophones et anglophones principalement selon les résultats des tests provinciaux en français, en anglais, en sciences et en mathématiques.

« Notre bulletin offre aux parents les informations qu’ils ne peuvent pas obtenir aisément par ailleurs sur les résultats de l’école de leur enfant et les compare à d’autres écoles du Québec », a expliqué Yanick Labrie, un agrégé supérieur de l’Institut Fraser.

Dans le classement de cette année, 44 écoles, notamment des écoles publiques et indépendantes de Sherbrooke à Saguenay, ont montré une amélioration statistiquement significative, alors que 45 écoles ont connu une baisse de rendement.

L’école de la province qui s’est améliorée le plus rapidement, Citoyen à Montréal, a vu sa cote passer de 4,6 (sur 10) en 2015 à 6,0 en 2019.

Sainte-Marie à Princeville, la deuxième école en termes de rapidité d’amélioration à l’échelle de la province, a augmenté sa cote de 3,6 en 2015 à 5,7 l’année dernière, malgré le fait que plus de 30 % des élèves de l’école ont des besoins spéciaux.

« Notre classement des écoles prouve que des améliorations sont possibles partout dans la province, dans chaque type d’école où sont inscrits différents types d’élèves », a déclaré M. Labrie.

« Les parents devraient consulter ce classement chaque année pour évaluer l’école de leur enfant, et, lorsque c’est nécessaire, interroger le directeur sur ce qu’il compte faire pour améliorer les choses. »

Vous pouvez voir les résultats détaillés des 473 écoles en visitant www.compareschoolrankings.org .

Les 10 écoles secondaires qui s’améliorent le plus rapidement au Québec

(les plus rapides en haut)

École Emplacement Cote globale

en 2015

(sur 10) Cote globale

en 2019

(sur 10) Citoyen Montréal 4,6 6,0 Sainte-Marie Princeville 3,6 5,7 Saint-Jean-Baptiste Longueuil 2,6 4,0 Jeanne-Mance Montréal 2,4 3,4 Pointe-aux-Trembles Montréal 3,7 5,3 Saint-Damien Saint-Damien-de-Buckland 5,1 6,8 Pierre-Laporte Mont-Royal 5,7 6,6 Saint-Jérôme Saint-Jérôme 5,6 6,8 Havre-Jeunesse Sainte-Julienne 1,5 2,6 Augustin-Norbert-Morin Sainte-Adèle 5,8 6,4



