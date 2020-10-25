中国东莞, Oct. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国智能和传统宠物产品开发商和制造商多尼斯（国际）股份有限公司（简称“多尼斯”或“公司）（NASDAQ: DOGZ）今天宣布，其子公司多尼斯网络科技有限公司（简称“多尼斯网络”）最近与杭州华元宠物用品有限公司 （“简称华元宠物”）和上海宠爱商贸有限公司（简称“宠爱商贸”）达成战略合作伙伴关系。



通过签署战略合作协议，多尼斯网络、华元宠物和宠爱商贸将达成合作，合并品牌分销渠道、人力资源和供应链资源。三家公司将共同努力，进一步扩大其在中国迅速扩张的宠物市场的业务覆盖范围，共同提高核心竞争力，并最大限度地提高运营效率，以维持市场主导地位，同时整合和促进宠物行业的新发展。

多尼斯（ www.dogness.com ）智能宠物产品和传统产品目前在全球60多个国家/地区销售。作为领先的国际智能宠物科技产品的品牌，多尼斯正在迅速行动，开发宠物物联网平台，并与合作伙伴共同提升其宠物产品质量和运营水平。

华元宠物（ www.hoopet.com ）是一家知名的国内公司，将宠物产品的生产和销售集成到国内的一个在线销售平台。华元宠物拥有包括HOOPET和酷奇思在内的20个品牌，提供宠物洗护用品、高端窝具、服装、玩具、主粮和零食。2019年，华元宠物的总销售额为11亿元（约合1.62亿美元）。

宠爱商贸公司在宠物行业拥有十多年的经验，是中国市场中一家极具影响力的宠物食品和供应分销商（www.pet18.com），在品牌推广和渠道营销方面拥有丰富的经验。

多尼斯首席执行官陈四龙先生评论道：“中国的宠物行业正在迅速扩张，各大公司都在寻求优化效率和性能的新方法。我们相信，这一伙伴关系可以在第一年为多尼斯带来近600万美元的国内新销售额，随后几年还会进一步扩大。多尼斯完全有条件并将继续开发智能技术，为世界各地的宠物爱好者开发所需的消费产品和服务。我们相信这一战略合作伙伴关系是我们业务整体增长的重要发展。”

关于多尼斯

多尼斯（国际）股份有限公司创立于2003年，公司相信宠物狗和宠物猫是家庭中重要的和深受喜爱的成员。通过其智能产品、卫生产品、健康和保健产品以及牵引产品，多尼斯能够简化宠物生活方式，增加豢养宠物的科学性，增进宠物和主人之间的关系。公司通过其完全集成的垂直供应链和世界级的研发能力，确保提供业界领先的质量，目前拥有超过200项已完成或正在申请中的专利。多尼斯的产品通过全球连锁商店和分销商进入全球各地的家庭。如需获取更多信息，请访问：ir.dogness.com。

前瞻性声明

本新闻稿中的任何声明均不得解释为购买或出售任何证券的要约。此类要约只能根据经修订的《1933年证券法》和适用的国家证券法律进行。本新闻稿中关于我们未来增长前景的某些声明属前瞻性声明，涉及我们未来的业务预期，其目的是根据1995年《私人证券诉讼改革法案》获得“安全港”资格，其中涉及一些风险和不确定性，可能导致实际结果与此类前瞻性声明中的结果有重大差异。与这些陈述相关的风险和不确定性包括但不限于：有关我们以任何特定条款筹集资金的能力的风险和不确定性，收入波动，汇率波动，我们管理增长的能力，我们通过在中国和美国扩大运营和收购资产实现收益的能力，我们与业务合作伙伴合作的成功，我们吸引和留住高技能专业人员的能力，客户集中度，行业部门的集中度，在我们的关键重点领域降低技术需求的情况，我们成功完成和集成潜在收购的能力，未经授权使用我们的知识产权，以及影响我们行业的总体经济情况。我们向美国证券交易委员会提交的文件中更全面地描述了可能影响我们未来经营业绩的其他风险。如需获取这些文件，请访问 www.sec.gov 。多尼斯可能会不时作出更多的书面和口头前瞻性声明，包括公司向证券交易委员会提交的文件和我们向股东提交的报告中所载的声明。此外，本新闻稿中包含的任何前瞻性声明都是基于我们认为截至发稿日属于合理的假设。除法律要求外，公司无义务不时更新公司自身或代表公司作出的任何前瞻性声明。