Capgemini dévoile sa nouvelle promesse de marque :

‘Get the future you want’ [*]

Elle incarne l’esprit qui anime le Groupe, qu’il s’adresse à ses clients, ses collaborateurs ou à l’ensemble de ses publics

Paris, le 26 octobre 2020 – Capgemini déploie sa nouvelle plateforme de marque, ambitieuse et engagée, à l’attention de ses clients, ses collaborateurs et l’ensemble de ses publics : ‘Get the future you want’*. Elle reflète les interrogations de notre époque où les événements mondiaux et la vitesse de la transformation digitale poussent chacun à questionner le rôle que la technologie peut jouer dans la construction d’un futur inclusif et durable.

« Notre nouvelle plateforme de marque est plus qu'une signature. Elle incarne l'état d’esprit et l'énergie des équipes Capgemini et a pour vocation de partager notre vision optimiste de l'avenir », commente Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. « Nous sommes conscients que la technologie est désormais un outil indispensable de presque toutes les transformations des entreprises et de la société. Toutefois, ce potentiel s'accompagne de grandes responsabilités. Nous nous devons de mettre en œuvre une technologie pensée par et pour l’humain, qui libère les énergies des personnes et des organisations. Nos clients ont avec Capgemini un partenaire à leurs côtés pour les aider à définir leurs projets et les accompagner dans leur mise en œuvre en tirant pleinement profit de la puissance de la technologie. De même, nos collaborateurs peuvent dessiner leurs parcours professionnels et atteindre leurs objectifs personnels. Voilà notre axe central : aider nos clients, nos collaborateurs et l’ensemble de nos publics à donner vie au futur qu’ils souhaitent. »

Le message transmis par « Get the future you want » s'adresse aussi bien aux entreprises et organisations qui sont à la recherche d’un partenaire de confiance pour les accompagner dans leur développement, qu'à toutes celles et tous ceux qui veulent travailler au sein d’une entreprise responsable. Il s'appuie sur ce qui fait la force de Capgemini aujourd’hui et pour lequel l’entreprise est reconnue : son expertise sectorielle et sa pertinence sur les enjeux business, la richesse de son expérience en matière de technologies et sa passion pour les femmes et les hommes. Il incarne également l’engagement responsable du Groupe en faveur de l'intégration et d’un développement durable.

Une plateforme de marque qui s’adresse à l’ensemble des publics du Groupe

Virginie Regis, directrice du marketing et de la communication, et membre du Comité exécutif du groupe Capgemini, déclare : « Notre nouvelle plateforme de marque reflète bien l’énergie de nos équipes à travers le monde. Son dispositif créatif met en lumière la capacité de Capgemini à comprendre les principaux défis et enjeux auxquels sont confrontés ses clients – de l’impact des technologies sur leurs modèles économiques et leurs activités, à leur empreinte sur l'environnement. À travers notre campagne publicitaire mondiale, ainsi que nos activités de communication, nous souhaitons que nos équipes, nos clients et nos partenaires ressentent qu’ils sont en capacité de concrétiser leurs projets et que nous pouvons les aider à y parvenir. »

Cette plateforme de marque mettra également en avant le rôle moteur que le Groupe joue, en s'appuyant sur sa forte expertise dans les domaines du cloud et des données, pour faire progresser l'expérience digitale des consommateurs ainsi que la performance des entreprises, et pour accélérer la transformation des entreprises vers l’« Intelligent Industry ». La campagne publicitaire sera visible sur une large variété de médias dont les audiences sont les cibles de Capgemini - à savoir les décideurs et les meilleurs talents. Elle se déroulera en deux étapes d’ici la fin de l’année : d’abord sur la chaîne d’information en continu CNBC et les médias sociaux, puis avec l’habillage des pages d'accueil des sites de grands médias dans les régions clés pour les activités de Capgemini.

Pour en savoir plus et découvrir le dispositif créatif de « Get the future you want », cliquez ici

Note aux éditeurs :

Les images et vidéos en haute résolution des ressources créatives de la nouvelle plateforme de marque de Capgemini sont disponibles sur demande.

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Responsable et multiculturel, avec 265 000 personnes dans près de 50 pays, le Groupe a pour raison d’être de libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com .

*« Réalisez le futur que vous voulez »

