Nasdaq First North Growth Market

Selskabsmeddelelse nr. 24/2020 Odense, 26. oktober 2020

Generalforsamlingsprotokollat

Mandag den 26. oktober 2020 kl. 8.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S på selskabets adresse Østerbro 5C, 5000 Odense C.

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling var som følger:

1. Valg af dirigent

2. Valg af nyt medlem til bestyrelsen

3. Udvidelse af eksisterende bemyndigelser til kapitalforhøjelser

3A. Udvidelse af den eksisterende bemyndigelse til at udstede nye aktier uden fortegningsret til eksisterende aktionærer til markedskurs,

3B. Udvidelse af den eksisterende bemyndigelse til at udstede nye aktier med fortegningsret til eksisterende aktionærer til en kurs, der kan være lavere end markedskursen,

3C. Udvidelse af den eksisterende bemyndigelse til at udstede nye aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til en kurs, der kan være lavere end markedskursen.

3D. Begrænsning på samlet udnyttelse af bemyndigelserne.

Ad dagsordenens punkt 2.

Generalforsamlingen valgte med alle repræsenterede stemmer Rune Klausen Ulv Larsen som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad dagsordenens punkt 3.

Forslagene under dagsordenens pkt. 3A-D blev behandlet samlet.

Forslagene blev enstemmigt vedtaget af den repræsenterede kapital.

Referatet er tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Søren Bøving-Andersen.

Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af ”Smart Classifier and Pose Estimation”.

CVR-nr. 27 58 78 87

Yderligere oplysninger

CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,

mobil: +45 2128 1128, email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S

Østerbro 5C

5000 Odense C

www.scapetechnologies.com

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,

mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk

Vedhæftet fil