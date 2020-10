Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) bjuder in till en audiocast i samband med publiceringen av delårsrapporten januari – september 2020. Rapporten publiceras den 4 november 2020 klockan 08:00 och presentationen sker via en audiocast kl 10:00 samma dag. ZetaDisplay bjuder in till deltagandet via länken https://tv.streamfabriken.com/zetadisplay-q3-2020 . Presentationen kommer att hållas på engelska av VD Per Mandorf och CFO Jacob Stjernfält.



Malmö, 26 oktober 2020

För vidare information, vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef & VD

Telefon +46 704-25 82 34

Email per.mandorf@zetadisplay.com

Jacob Stjernfält, CFO

Telefon +46 76-8754177

E-mail jacob,stjernfalt @zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO

Telefon +46 708-45 80 54

E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter 436 Mkr och sysselsätter 160 medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.ir.zetadisplay.com

Bilaga