OTTAWA et EDMONTON, Alberta, 26 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les membres de la direction du nouvel organisme issu de la fusion de l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) et de la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS) ont été annoncés aujourd’hui. Ronald Guse et Lynn Stevenson, Ph. D., seront coprésidents du conseil d’administration, et Jennifer Zelmer en sera la présidente-directrice générale. Les noms des membres de l’équipe de la haute direction ont également été dévoilés.



« En cette période où les systèmes de santé au pays et à l’international luttent contre la pandémie de COVID-19, la création de ce nouvel organisme doté d’une plus grande capacité à soutenir des soins sûrs, de qualité, mieux coordonnés et davantage axés sur le patient, arrive à un moment critique, a déclaré Ronald Guse, coprésident. Sous la direction éclairée et stratégique de Jennifer Zelmer et de son équipe, je suis certain que cet organisme saura relever le défi. »

« Nous avons une occasion exceptionnelle de concrétiser notre vision commune : des soins de santé de haute qualité pour tous, a renchéri Lynn Stevenson, Ph. D. Le début de la Semaine nationale de la sécurité des patients est le moment idéal pour présenter notre nouvelle équipe, qui réunira les forces des deux organismes pour améliorer les services de santé avec et pour plus de gens. »

L’organisme complet et les possibilités de partenariats visant à améliorer la qualité et la sécurité seront présentés au cours des prochains mois. Tant que les dernières étapes de la fusion ne seront pas terminées, l’organisme poursuivra ses activités sous les noms d’ICSP et de FCASS.

« Je suis honorée et heureuse d’avoir été choisie pour diriger ce nouvel organisme pancanadien, qui est doté d’une plus grande capacité et vise l’amélioration sans compromis de la qualité et de la sécurité des services de santé, s’est réjouie Jennifer Zelmer. En cette période charnière, je promets à toutes les personnes qui s’engagent à améliorer les services de santé de travailler avec elles pour apporter des améliorations mesurables, étendues et durables. »

Un conseil d’administration de transition a été formé pour l’organisme issu de la fusion. Il comprend un nombre égal de membres de l’ICSP et de la FCASS. Les membres de la haute direction ont également été sélectionnés (voir le document d’information pour les biographies).

Dans le cadre des discussions avec les parties prenantes de tout le pays pour comprendre leurs priorités et l’aide que l’organisme fusionné peut leur apporter, des thématiques communes ont commencé à émerger :

Être audacieux dans ses actions pour changer le système.

Définir une intention claire et ne pas se disperser.

Se tourner vers l’avenir.

Favoriser la diversité et l’inclusion.

Partager son expertise et être un guide.

Être agile et agir rapidement.

Au cours de l’année qui vient, le nouvel organisme poursuivra le dialogue avec toutes les parties prenantes du pays pour élaborer sa stratégie et tracer la voie qu’il prendra.

Le nouvel organisme issu de la fusion de la FCASS et de l’ICSP travaille avec des partenaires pour faire connaître des innovations éprouvées et des pratiques exemplaires en matière de sécurité des patients et de qualité des services de santé. En collaborant avec des patients et d’autres partenaires, nous pouvons améliorer durablement l’expérience des patients, la vie professionnelle des prestataires de soins de santé, l’utilisation des ressources et la santé de toutes et tous au Canada. La FCASS est un organisme sans but lucratif financé par Santé Canada. Visitez le fcass-cfhi.ca et le patientsafetyinstitute.ca pour en savoir plus.

Les opinions exprimées dans le présent document ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada.

