MONTRÉAL, 26 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD), société pharmaceutique spécialisée et chef de file panaméricaine (ex. EU) (« Knight »), a annoncé aujourd'hui la signature d'une nouvelle entente de distribution exclusive avec Gilead Sciences, Inc. (« Gilead ») pour la commercialisation de AmBisome® (amphotéricine B liposomale) au Brésil. L’entente entrera en vigueur en date du 1er janvier 2021.



« Nous sommes heureux de reconduire ce partenariat déjà établi et sommes très reconnaissants à Gilead de la confiance soutenue accordée à l'équipe de Knight », a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de l'exploitation de Knight. Notre équipe brésilienne a lancé AmBisome au Brésil il y a plus de 20 ans et nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre l'excellent travail réalisé avec les patients et les médecins ».

« La signature de cette nouvelle entente prolonge la collaboration historique entre Gilead et Grupo Biotoscana (« GBT ») et confirme l'évaluation effectuée par Knight sur l'acquisition de GBT », a déclaré Amal Khouri, vice-présidente au développement des affaires de Knight.

« Gilead accorde une grande estime au partenariat en cours avec GBT pour répondre aux besoins médicaux au Brésil », a indiqué Ahmed Afifi, vice-président et chef de la région Amérique latine chez Gilead Sciences. Grâce à cette nouvelle entente, nous sommes heureux de poursuivre notre coopération avec l'équipe élargie GBT/Knight pour permettre aux patients brésiliens de bénéficier de l'AmBisome ».

À propos de AmBisome®

L'AmBisome® (amphotéricine B liposomique) est une perfusion intraveineuse stérile lyophilisée non pyrogène d'amphotéricine B liposomique. Ce médicament est indiqué (1) pour le traitement des infections mycosiques profondes graves et/ou des mycoses systémiques endémiques et opportunistes, (2) pour le traitement de la fièvre d'origine indéterminée (FOI) chez les patients neutropéniques pour lesquels la FOI correspond à une fièvre persistante, qui ne répond pas à l'antibiothérapie après 96 heures et qui est très révélatrice d'une infection fongique systémique, (3) comme thérapie primaire de la leishmaniose viscérale chez les patients immunocompétents. AmBisome® est une marque déposée de Gilead Sciences, Inc. et fait l'objet d'une licence de Gilead et figure dans le portefeuille de la filiale brésilienne de Knight depuis plus de vingt ans. Les filiales de Knight sont chargées de la distribution et des activités commerciales de l’AmBisome® au Brésil ainsi qu’en Bolivie, au Paraguay et au Pérou.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l'Amérique latine. Knight détient une participation avec contrôle dans Grupo Biotoscana, une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel et dans la dernière notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'année terminée le 31 décembre 2019 déposée sur www.sedar.com. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.





