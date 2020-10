Saaswedo, éditeur de solutions spécialiste du marché de la gouvernance des télécoms et du T.E.M, continue d’innover et lance une Appli End–User.

Concrètement, la solution End–User permet d’informer les collaborateurs d’une entreprise et de les sensibiliser aux coûts et aux usages de téléphonie fixe et mobile et de services IT. Cette solution permet aux utilisateurs d’accéder aux principaux indicateurs de coûts répartis entre les abonnements et les consommations pour qu’ils puissent optimiser leur propre gestion télécom.

Concrètement, l’application End–User intègre :

-Une page d’accueil qui informe les utilisateurs du montant global des coûts et de son évolution par rapport au mois précédent.

-D’un tableau de bord dynamique qui permet d’analyser les coûts selon les différents segments (téléphonie fixe, téléphonie mobile et services IT) et d’accéder aux détails des différents groupes de produits de facturation.





-D’une fiche détaillée qui centralise l’ensemble des informations relatives au collaborateur :

*L’organisation et le site auquel il est affecté,

*Le détail des équipements qui lui sont alloués,

*Les éléments de sa ligne mobile, son fournisseur, son compte et sous-compte de facturation, son numéro de SIM et son code PUK.

Christophe Fornès de Saaswedo « Cette solution est dédiée aux entreprises qui souhaitent sensibiliser leurs collaborateurs aux coûts de la téléphonie. Impliquer et responsabiliser ses collaborateurs dans la gestion télécom permet une diminution significative du montant des factures. L’application End–User est interfacée avec la solution mytem360 de Saaswedo, qui optimise la gestion des parcs fixes, mobiles et services IT. Elle sera enrichie dans les prochains mois par des fonctions de gestion des demandes pour donner plus d’autonomie aux utilisateurs et alléger le travail des gestionnaires télécom»