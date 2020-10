TORONTO, 26 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour faire suite à son annonce du 13 août 2020, Placements AGF Inc. (« PAGFI ») confirme que le Portefeuille FNB Actions mondiales AGFiQ et le FNB Revenu de dividendes É.-U. – pos. longues/courtes – couv. $CAN AGFiQ (les « FNB AGFiQ ») ont été clôturés à la fin de la journée ouvrable du 23 octobre 2020 (la « date de clôture des FNB »).



De plus, les parts des FNB AGFiQ ont été retirées de la Bourse de Toronto à la fin de la journée ouvrable du 23 octobre 2020.

Par conséquent, les investisseurs qui détenaient encore des parts de ces FNB AGFiQ à la date de clôture recevront, au pro rata, le produit net découlant de la liquidation de l’actif du FNB AGFiQ pertinent, déduction faite de tous les passifs et de toutes les charges engagées relativement à la dissolution du FNB AGFiQ en question, et ce, en fonction des taux indiqués ci-dessous (la « valeur liquidative définitive par part »).

Les investisseurs qui détenaient encore des parts recevront tout versement indiqué vers le 28 octobre 2020, sans qu’aucune autre mesure ne soit requise de leur part.

Pour de plus amples renseignements sur les FNB AGFiQ, visitez le site AGF.com.



Au sujet d’AGFiQ

AGFiQ désigne la plateforme d’investissement quantitatif d’AGF. Elle bénéficie de l’appui d’une équipe pluridisciplinaire aux compétences variées et complémentaires, réunissant des professionnels de l’investissement issus d’AGF et de ses sociétés affiliées.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l’excellence en matière de gestion de placements par l’entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d’investissement d’AGF s’étend à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu’aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré de près de 37 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus d’un million d’investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Le terme AGF peut faire référence à une ou à plusieurs des filiales directes ou indirectes d’AGF ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.

Les FNB sont inscrits et négociés sur des marchés publics organisés du Canada. On peut acheter ou vendre des parts de ces FNB uniquement par l’entremise d’un courtier autorisé. Des commissions de vente, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux FNB. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Nous recommandons de toujours consulter un professionnel qualifié avant de prendre une décision concernant l’impôt, l’investissement, ou toute autre question connexe. Il n’est pas garanti que les FNB atteindront les objectifs fixés et l’investissement dans des FNB comporte des risques. Avant d’investir, vous devriez lire le prospectus ou les documents « Aperçu du FNB » pertinents et examiner avec soin notamment l’objectif d’investissement, les risques, de même que les frais et les dépenses associés à chaque FNB. Le prospectus et les documents « Aperçu du FNB » sont disponibles sur le site AGF.com.

Placements AGF Inc. (« PAGFI ») est une filiale d’AGF. PAGFI est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès des commissions de valeurs mobilières à travers le Canada.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com