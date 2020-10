Talenom Oyj, Lehdistötiedote 26.10.2020 kello 13:45

Kutsu Talenomin pääomamarkkinapäivään 11.11.2020

Talenom Oyj järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille ja medialle webcast-lähetyksenä 11.11.2020 kello 9.00-11.00. Pääomamarkkinapäivässä Talenom kertoo syvemmin strategiastaan. Päivän ohjelmassa on esityksiä muun muassa uusista palveluista ja pienasiakaskonseptista, automaation kehityksestä ja yhtiön kilpailuedun rakentamisesta asiakaskokemuksella, yrityskaupoista ja kansainvälisestä kasvusta. Toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtalan ja talousjohtaja Antti Ahon lisäksi päivän puhujina esiintyy myös muita Talenomin johtajia.

Tilaisuus on nähtävissä suorana suomenkielisenä webcast-lähetyksenä ja samanaikaisesti englanninkielisenä webcast-tallenteena. Linkki lähetykseen ja tilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan ennen tilaisuuden alkamista yhtiön verkkosivuilla osoitteessa Talenom.fi/sijoittajat. Esitysten tallenteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tapahtuman jälkeen.



Osallistuminen on mahdollista myös paikan päällä yhtiön tiloissa Sanomatalossa (osoite Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki). Osallistujien terveyden suojelemiseksi ja turvavälien varmistamiseksi osallistujamäärä paikan päällä on hyvin rajattu. Muutokset Sanomatalon tilaisuuden osalta ovat koronatilanteen vuoksi mahdollisia.



Osallistujilla on mahdollisuus esittää yhtiön johdolle kysymyksiä suomeksi ja englanniksi sekä tilaisuuden aikana webcastissa noin kello 10.40 alkaen että lähettämällä kysymykset etukäteen osoitteeseen investors@talenom.fi.

Pääomamarkkinapäivään tulee ilmoittautua viimeistään 6.11.2020 joko sähköpostitse osoitteeseen investors@talenom.fi tai puhelimitse numeroon 0207 525 403. Tarkempaa tietoa tapahtuman lopullisesta agendasta ja aikataulusta sekä käytännön järjestelyistä julkaistaan lähempänä tilaisuutta osoitteessa Talenom.fi/sijoittajat.

TALENOM OYJ

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005 – 2019.

