ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti on käivitanud Tallinnas Lahekalda korteriarendusprojekti teise etapi, mille raames valmib 2021. aasta detsembris kaks kortermaja kokku 96 korteriga.

Paekalda 12 ja Paekalda 16 asuvate viiekorruseliste elamute korterite suurused jäävad vahemikku 30–93 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad on vahemikus 2000–2900 eurot. Korterid paiknevad hoonete teisest viienda korruseni, esimesel korrusel asuvad panipaigad ja varjualusega parkimiskohad.

Lahekalda elukvartal ( merko.ee/lahekalda ) asub Tallinnas kesklinna, Pirita ja Lasnamäe piiril Maarjamäe paekaldal. Lahekalda korterelamud on B energiaklassiga. Kvartali sisehoovid haljastatakse ning neisse rajatakse laste mänguväljakud ja puhkealad. Hoovialale rajatakse parkimiskohad ja välja ehitatakse kvartalisisesed teed.

Arendusprojekti kogumahus ehitatakse järgmise kümnekonna aasta jooksul ligi veerandsada uut korterelamut enam kui tuhande korteriga. Arenduse esimese etapi kaks kortermaja aadressidel Paekalda 22 ja Paekalda 24a valmivad 2020. aasta lõpuks ja kolmas hoone aadressil Paekalda 24 2021. aasta jaanuaris.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu oli 327 miljonit eurot.

