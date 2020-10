EDMONTON, Alberta, 26 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les soins de santé virtuels sont là pour rester. Bien que les soins en personne demeurent le premier choix pour obtenir des soins à l'avenir, 45% des Canadiens disent qu'ils utiliseraient des soins virtuels après la pandémie. En outre, il a été démontré que les soins virtuels permettent de trouver et de partager plus facilement les informations sur les patients et de rapprocher les patients des fournisseurs de soins.



Cependant, les incidents liés à la sécurité des patients étant la troisième cause de décès au Canada, nous devons nous concentrer sur la sécurité et l’efficacité des soins virtuels, tout comme nous le faisons pour les soins prodigués en personne.

« Nous savons que plus d’un tiers des Canadiens aimeraient bénéficier de visites virtuelles avec leur fournisseur de soins de santé en guise de premier point de contact », déclare Dr Jennifer Zelmer. Dr Zelmer a récemment été nommée PDG du nouvel organisme créé suite à la fusion de l’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) et de la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS).

« Les soins virtuels peuvent améliorer la rapidité d’accès aux soins, leur qualité et leur sécurité, de même que réduire les coûts des soins de santé, mais ces avantages ne sont pas automatiques », poursuit Dr Zelmer. « Nous devons intégrer la sécurité et la qualité dans la conception et l’utilisation des solutions virtuelles. L’objectif est de transformer les soins; la technologie sert de catalyseur. »

« Les améliorations promises grâce aux soins virtuels ne sont pas garanties », nous dit Theresa Malloy-Miller, coprésidente de Patients pour la sécurité des patients du Canada. « Et qu’en est-il de l’équité? Les populations rurales et à faibles revenus pourraient encore souffrir d’un accès restreint. » Mme Malloy-Miller insiste sur la nécessité de tenir compte des barrières culturelles et linguistiques, de la continuité des soins et de la responsabilité lorsqu’un médecin peut se trouver n’importe où au Canada.

« Nous avons commencé il y a 20 ans avec la numérisation et la mise en ligne de l’infrastructure de base », nous dit Shelagh Maloney, vice-présidente, Santé des consommateurs, communications et services d’évaluation d’Inforoute Santé du Canada. « En fait, le Canada est l’un des leaders de la télésanté en raison de son importante population rurale et éloignée. La pandémie a fait disparaître un certain nombre d’obstacles, et ce, pratiquement du jour au lendemain. »

L’Institut canadien pour la sécurité des patients s’associe à la FCASS et à Inforoute Santé du Canada pour organiser la Semaine nationale de la sécurité des patients (SNSP), du 26 au 30 octobre. En 2020, le thème de la SNSP s’articule autour du fait que les soins de santé virtuels sont un nouveau concept pour la plupart d’entre nous.

L’ICSP a collaboré avec l’Association médicale canadienne pour mettre au point des infographies et des listes de vérification des soins virtuels. Vous pouvez accéder à ces ressources destinées aux professionnels de la santé et aux membres du public en visitant VaincreLeSilence.ca.

L’Institut canadien pour la sécurité des patients (ICSP) est un organisme de sensibilisation sans but lucratif qui vise à améliorer la sécurité des patients en facilitant la mise en œuvre d’idées novatrices et de pratiques exemplaires. L’ICSP est inspiré par la volonté de combler l’écart entre les soins de santé que nous avons et ceux que nous méritons. L’ICSP tient à remercier Santé Canada pour son soutien financier. Veuillez visiter le site patientsafetyinstitute.ca pour plus d’information.

Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Santé Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou une entrevue, veuillez communiquer avec :

Christopher Thrall, agent des communications

cthrall@cpsi-icsp.ca

780 566-8375

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d581599b-510c-42a3-93e1-a55825ca1897