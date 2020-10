Toutes l es co n ditio ns de cl ô ture on t été satisfai t es et le s parties se sont entendues sur la date de clôture du 30 octobre 2020



Tous les montants de ce communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d’indication contraire.

MONTRÉAL, 26 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente définitive amendée pour la vente de ses activités liées aux aérostructures à Spirit AeroSystems Holding, Inc. (Spirit), laquelle soutient la décision stratégique de Bombardier de se repositionner comme une entreprise axée sur les avions d’affaires. Cette opération prendra effet le 30 octobre 2020, maintenant que toutes les conditions de clôture ont été satisfaites.

En vertu de l’entente amendée, Spirit acquerra les activités de Bombardier liées aux aérostructures et aux services après-vente de Belfast, au Royaume-Uni; et de Casablanca, au Maroc; ainsi que les installations de maintenance, de réparation et de remise à neuf d’aérostructures de Dallas, aux États-Unis pour une contrepartie en espèces de 275 millions $ et la reprise par Spirit de passifs, d’une valeur de 824 millions $ ainsi que certains ajustements aux accords commerciaux entre les parties en faveur de Bombardier.

« L’annonce d’aujourd’hui marque une nouvelle étape vers la réalisation de notre objectif stratégique de repositionner Bombardier comme une entreprise axée sur les avions d'affaires, a écrit Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier Inc. Nous sommes très enthousiastes quant à notre avenir en tant qu'entreprise plus ciblée. Le produit de cette opération et celui de la vente en cours de Bombardier Transport renforcent nos liquidités et nous placent en position de commencer à remanier notre structure de capital et d’assainir notre bilan. Nous pourrons ainsi réaliser le plein potentiel de nos employés de grand talent et de notre portefeuille d’avions d’affaires à l’avant-garde de l’industrie. »

