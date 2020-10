M. Kotagiri, dans l'entreprise depuis 21 ans et actuel président de Magna, succède à Don Walker

M. Walker prendra sa retraite à la fin de l'année 2020 après avoir passé 33 ans chez Magna, dont 15 années consécutives en tant que PDG

Une conférence téléphonique avec les médias aura lieu aujourd'hui 20 octobre à 8 h. EDT

AURORA, Ontario, 26 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait nommé Seetarama (Swamy) Kotagiri au poste de président-directeur général à compter du 1er janvier 2021. Don Walker, qui a occupé le poste de PDG entre 1994 et 2001, et à nouveau depuis 2005, prendra sa retraite à la fin de l'année 2020. Au cours de ses 33 ans de carrière chez Magna, M. Walker a occupé différents postes de direction, dont ceux de vice-président du développement et de l'ingénierie, de directeur des opérations ainsi que de président, en plus de celui de président-directeur général de l'ancienne spin-off de Magna, Intier Automotive Inc., entre 2001 et 2005.

« Étant donné le rôle de Swamy dans l'alignement de la stratégie de la société avec les méga-tendances affectant la nouvelle mobilité et la « voiture de demain », il est le leader idéal pour faire évoluer Magna », a déclaré William L. Young, président du conseil de surveillance de Magna. « Swamy possède une parfaite connaissance de l'entreprise, il fait preuve de discernement et sa réflexion stratégique lui permet de générer une exécution méthodique. Je suis toujours impressionné par la capacité de Swamy à inspirer une pensée innovante et à motiver ses collaborateurs pour qu'ils fournissent le meilleur d'eux-mêmes pour le bénéfice des clients de Magna. Swamy possède également une qualité innée de leadership qui lui permet de décomposer des problèmes complexes afin que les gens puissent les comprendre et les résoudre. »

« Je voudrais également féliciter Don pour sa réussite, et le remercier pour ses années de service dévoué », a ajouté M. Young. « Sous sa direction, Magna s'est développée pour devenir le troisième plus grand équipementier mondial du secteur automobile, figurer dans la liste des entreprises les plus admirées au monde établie par le magazine Fortune, et être sans cesse récompensée par des distinctions aussi bien par nos clients que par l’industrie et les instances de technologie. »

« Diriger Magna et travailler avec nos excellents collaborateurs a été un immense honneur, et je suis extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli ensemble », a déclaré Don Walker, actuel PDG de Magna. « En plus d'apporter ses solides compétences techniques et opérationnelles, Swamy a joué un rôle essentiel pour positionner efficacement la société dans le paysage changeant de la mobilité et encourager un état d'esprit de start up, afin de résoudre les problèmes avec des solutions extérieures à notre secteur. J’ai confiance en son approche orientée sur l'avenir et en son leadership pour faire progresser Magna dans la prochaine décennie et au-delà. »

« Pour moi, il est très important de consolider le leadership de Magna dans notre industrie. Cela commence par nos collaborateurs, qui sont parmi les plus talentueux de notre secteur d'activité. Nous tirerons parti de la culture entrepreneuriale décentralisée de l'entreprise, qui permet à chaque membre de la famille Magna d'agir en tant qu’entrepreneur et de penser comme s'il faisait partie d'une start-up », a déclaré Swamy Kotagiri, actuel président et futur PDG de Magna. « Avec l'imminence de la prochaine transformation de la mobilité, Magna peut s'appuyer sur sa position de force actuelle, obtenue grâce à ses capacités de pointe dans des domaines clés de l'automobile, à sa stabilité financière et à son solide leadership. L'évolution de l'écosystème de la mobilité présente toutes sortes d'opportunités directement en rapport avec les points forts de Magna. Je suis impatient de diriger notre équipe et de travailler avec toutes nos parties prenantes pour créer une valeur durable à partir de ces opportunités. »

M. Kotagiri possède plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie automobile, dont 21 passées chez Magna. Lorsqu'il était directeur technique (CTO) de Magna, la société a renforcé sa culture de l'innovation en formant des partenariats dans des domaines tels que l'autonomie, l'électrification, l'électronique et la connectivité. M. Kotagiri était responsable de la gestion de l'innovation du Groupe ainsi que de la stratégie et du développement de nouveaux produits, à la fois au niveau du Groupe et en collaboration avec les divisions de Magna. En tant que CTO, il a aussi assumé différentes fonctions de leadership, dont celles de président de Magna Electronics, de Magna Powertrain et du segment Power and Vision de l'entreprise. Au début de sa carrière chez Magna, il a également occupé différents postes d'ingénierie et d'opération chez Cosma International, une division de Magna. M. Kotagiri est titulaire d'une maîtrise en ingénierie mécanique de l'Université d'État de l'Oklahoma, avec une spécialisation dans les matériaux et l'ingénierie structurelle.

La nomination de M. Kotagiri démontre l'efficacité des processus de Magna en termes de développement du leadership et de planification de la succession, qui ont permis d'effectuer une transition fluide pour 10 des postes de direction les plus importants de la société au cours des trois dernières années.

