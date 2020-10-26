阿尔伯塔省卡尔加里, Oct. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Resverlogix Corp.（以下称"Resverlogix"或“公司”）（TSX:RVX）今日宣布，同行评议期刊《Medicine in Drug Discovery》（新药发现医学）发表重点介绍该公司后期临床研究候选药物apabetalone的文章，题为“新冠肺炎导致多器官受损的蛋白驱动机理”。

此文可通过以下链接查看。

Resverlogix总裁兼首席执行官Donald McCaffrey说：“这是重点介绍apabetalone、BET蛋白（apabetalone的确切靶向）与新冠肺炎之间联系的第二篇同行评议文章，意义非常重大。” “在文中讨论的众多疗法中， apabetalone因其安全性和靶向被重点介绍为一种治疗由新冠肺炎引起的多器官损伤的潜在治疗药物。该文称apabetalone可作为一种治疗新冠肺炎的潜在安全药物。我们期待在即将于2020年11月13日举行的美国心脏协会的报告中提供关于apabetalone治疗新冠肺炎感染效果的更多数据。”

文章重点和讨论议题包括：

由SARS-CoV-2（新型冠状病毒）导致的多器官损伤的两种最常见原因包括：（1）直接病毒毒性和（2）细胞因子释放综合征，也称“细胞因子风暴”导致多器官损伤

新冠病毒的损害已被发现涉及到多种器官/系统，如神经、肾脏、肝、胃肠道、血液、心脏、内分泌和皮肤，而这些是apabetalone已被证明具有临床效果的部分关键领域

在多个器官和组织中发挥作用的关键易感染蛋白质包括BET蛋白家族成员（apabetalone的关键靶向）

作者们提出，作为可能对炎症产生有利影响的BET蛋白直接抑制剂，apabetalone是一种安全的治疗方法，极有可能对新冠肺炎产生疗效

项目最新进展：

正如先前所公布, 2020年3月23日发表的一篇文章揭示了新冠病毒蛋白E与BET蛋白之间的相互作用。根据这一发现， Resverlogix发出加强合作的号召, 并由此得以建立多项伙伴关系，并同时发起内部临床前研究工作，以进一步确定和研究apabetalone对抗新冠肺炎感染的功效。我们通过自己的研究发现，除了BET蛋白在病毒复制中的作用外， apabetalone还显示可抑制血管紧张素转换酶II（ACE2），也就是新冠病毒进入人体细胞受体的表达。apabetalone是一种处于试验阶段的第3期临床候选药物，可提供4000多受试者的安全数据。预计这些项目的更多详细资料将在未来几个月内提交。

关于Resverlogix

Resverlogix目前正在开发apabetalone（RVX-208），这种同类首创的小分子药物是一种选择性BET（溴结构域和超末端结构域）抑制剂。apabetalone在同类药物中率先被美国FDA认定为突破性疗法药物（用于一种重要的心血管适应症），以帮助促进时效性药物开发计划，包括有计划的临床试验和加快制造开发战略的计划。

BET抑制是一种表观遗传机制，可调控致病基因。apabetalone是一种选择性BET抑制剂，适用于BET蛋白内的第二溴结构域（BD2）。apabetalone对BD2的这种选择性抑制可产生一系列特定生物效应，可能使高风险心血管病、糖尿病、慢性肾病、采用血液透析治疗的终末期肾病、神经变性疾病、法布里病、外周动脉疾病及其他罕见疾病的患者显著受益，同时保证良好的安全性。

Resverlogix的普通股在多伦多证交所上市（TSX:RVX）。

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本新闻稿可能包含适用的加拿大证券法律定义的某些前瞻性信息，这种信息不基于历史事实，包括但不限于含有下列词汇的陈述：“认为”、“预计”、“计划”、“有意”、“将要”、“应”、“预期”、“继续”、“估计”、“预测”及类似的表达方式。特别是，本新闻稿所包含的前瞻性信息涉及提供apabetalone对新冠肺炎感染治疗效果附加数据的时间，以及apabetalone在治疗高风险心血管病、糖尿病、慢性肾病、采用血液透析治疗的终末期肾病、神经变性疾病、法布里病、外周动脉疾病及其他罕见疾病中可能起到的作用。我们的实际结果、活动或发展可能与这些前瞻性陈述明示或暗示的内容有明显差异。我们无法保证所述事件的发生或预期的实现。就其性质而言，前瞻性陈述会受到许多假设和风险因素影响，包括在我们的年度信息表和最新管理层讨论与分析中讨论的假设和风险因素；上述内容包含在本文参考文献中，您也可通过www.sedar.com访问SEDAR获取相关内容。本新闻稿中包含的前瞻性陈述均受此警告性声明的明确限制，并于本文发布日期作出。除法律要求的情况外，公司否认任何相关意向也无责任或义务因出现新信息、未来事件或其他原因更新或修订任何前瞻性陈述。