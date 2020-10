October 26, 2020 12:45 ET

Lesquin, 26 octobre 2020 18h00

Chiffre d’Affaires du 1er semestre 2020/21 : 86,6 M€ (+35,9 %)

·Accessoires gaming : 51,6 M€, + 118 %

·Back catalogue : 18,0 M€, + 242%

IFRS – M€



Chiffre d’affaires



2020/2021



2019/2020



Variation



1er Trimestre (avril, mai, juin)







Jeux

Accessoires

Autres(1)



38,0







14,5

22,5

0,9







30,5







20,0

9,6

0,9



+ 24,5%







- 27,4%



+ 134,9%



+ 1,1%



2ème Trimestre (juillet, août, septembre)







Jeux

Accessoires

Autres(1)







48,6







18,3

29,0

1,3



33,2







17,8

14,1

1,4



+ 46,4%







+ 3,0%



+ 106,5%



- 5,9%



1er semestre (d’avril à septembre)







Jeux

Accessoires

Autres(1)







86,6







32,8

51,6

2,2







63,7







37,8

23,7

2,3



+ 35,9%







- 13,1%



+ 118,0%



- 3,2%

Données non auditées

(1)Chiffres d’affaires Mobile et Audio.

Accélération de la croissance de l’activité au 2ème trimestre 2020/2021 : + 46,4%

Au 2ème trimestre 2020/2021 (du 1er juillet au 30 septembre 2020), Nacon a réalisé un chiffre d’affaires de

48,6 M€, en hausse de 46,4%, porté par les ventes des casques premiums et la hausse des ventes digitales de Jeux.

JEUX

Sur la période, l’activité Jeux affiche un chiffre d’affaires de 18,3 M€ en progression de 3,0% par rapport au 2ème trimestre 2019/2020. L’activité a bénéficié du lancement du jeu WRC® 9 (note moyenne Metacritic : 82), et du jeu Tennis World Tour® 2. Une part significative des ventes de WRC® 9 est attendue en novembre prochain avec la sortie des nouvelles consoles Next Gen, PlayStation®5 et Xbox Series X|S. Les ventes digitales se maintiennent à un haut niveau, avec une contribution du back catalogue en forte progression (7,0 M€ contre 2,8 M€ au 2ème trimestre 2019/2020).

ACCESSOIRES

Au 2ème trimestre 2020/2021, sur un marché très actif, l’activité Accessoires de Nacon enregistre une croissance plus forte que prévue avec un chiffre d’affaires de 29,0 M€, en hausse de + 106,5%. Cette performance est essentiellement liée à la commercialisation réussie des casques RIG aux USA et aux ventes soutenues de manettes officielles pour console PlayStation®4.

Un 1er semestre très dynamique

Sur l’ensemble du 1er semestre 2020/2021 (du 1er avril au 30 septembre 2020), malgré une base de comparaison élevée au 1er trimestre 2020/2021 (sortie de plusieurs titres majeurs au 1er trimestre 2019/2020), le chiffre d’affaires ressort en progression de 35,9% à 86,6 M€. Sur l’ensemble de la période, l’activité est tirée par la progression des ventes digitales de jeux (72% des ventes totales de jeux) et par une gamme d’accessoires qui bénéficie d’une forte demande de casques premiums.

Perspectives favorables

L’activité du 2ème semestre 2020/2021 (du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021) est attendue dynamique grâce :

à la concomitance de deux générations de consoles (Current Gen : PlayStation ® 4 et Xbox one, et Next Gen : PlayStation ® 5 et Xbox Series X|S) sur lesquelles Nacon exploitera simultanément la quasi-totalité de ses prochaines productions ;

4 et Xbox one, et Next Gen : PlayStation 5 et Xbox Series X|S) sur lesquelles Nacon exploitera simultanément la quasi-totalité de ses prochaines productions ; à la croissance des ventes digitales ainsi qu’à la sortie des versions Next Gen de WRC ® 9, Tennis World Tour ® 2, Hunting Simulator ® 2 et Warhammer: Chaosbane®, et au lancement de 5 nouveaux jeux (Monster Truck Championship, Blood Bowl 3, Handball 21, Werewolf: the Apocalypse® – Earthblood et Rogue Lords) ;

9, Tennis World Tour 2, Hunting Simulator 2 et Warhammer: Chaosbane®, et au lancement de 5 nouveaux jeux (Monster Truck Championship, Blood Bowl 3, Handball 21, Werewolf: the Apocalypse® – Earthblood et Rogue Lords) ; au carnet de commandes de casques des enseignes américaines pour la saison de Noël ;

à la sortie de la gamme de manettes Revolution X et Pro Compact pour la nouvelle console Microsoft, et d’une gamme spéciale MG-X Series pour le Cloud Gaming.

Amélioration attendue du ROC au 1er semestre

Sur le 1er semestre 2020/2021, Nacon anticipe un Résultat Opérationnel Courant (ROC) en forte hausse grâce à la progression du chiffre d’affaires et à la maitrise des charges opérationnelles.

Objectifs annuels et Plan Nacon 2023

Nacon a révisé à la hausse (communiqué du 1er septembre 2020) son objectif de chiffre d’affaires 2020/2021 désormais compris entre 150 et 160 M€ et a confirmé un taux de ROC(2) à 18% pour cet exercice.

Si la tendance affichée par les bons résultats du 1er semestre se confirme au cours des prochaines semaines, Nacon pourrait une nouvelle fois réviser à la hausse son objectif de chiffre d’affaires annuel qui sera précisé lors de la publication des résultats semestriels 2020/21.

Nacon réitère également les objectifs financiers de son plan Nacon 2023 avec pour l’exercice 2022/23 un chiffre d’affaires compris entre 180 et 200 M€ et un taux de ROC(2) supérieur à 20%.

(2) Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires = Marge Opérationnelle Courante

Prochain rendez-vous :

Résultats Semestriels 2020/2021

Lundi 30 novembre 2020 : Communiqué après Bourse

Mardi 1er décembre 2020 : Réunion SFAF





