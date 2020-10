Lannion, le 26/10/2020 – 17h45

chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2020

Le Groupe LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, enregistre une croissance de 2,6% de son chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois 2020, à 78,5 M€. Ce chiffre reflète principalement l’intégration d’Ellex et les premiers signes de reprise sur le périmètre historique, dans un contexte toujours marqué par l’épidémie de COVID-19. LUMIBIRD anticipe un 4e trimestre record, avec un effet saisonnalité amplifié par la part désormais prise par l’activité Médical.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2020 2019 Variation publiée Variation organique 1 pro forma 2020 2 Premier trimestre 21,9 24,2 -9,5% -16,7% Deuxième trimestre 23,9 27,5 -13,3% -17,2% Troisième trimestre 32,7 24,8 +32,1% -9,9% 9 mois 78,5 76,5 +2,6% -14,9% 98,2 dont Laser 44,4 49,9 -11,0% -16,8% 44,4 Médical 34,1 26,6 +28,3% -11,5% 53,8

1 variation organique : à taux de change et périmètre constants

2 en intégrant Ellex au 1er janvier 2020

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe LUMIBIRD s’établit à 78,5 M€ au 30 septembre 2020, en hausse de 2,6%. A périmètre et taux de change constants, (retraité des acquisitions d’Ellex au 30 juin 2020, du Groupe Essmed au 31 juillet 2020, d’Optotek Medical au 31 aout 2019 et d’Halo Photonics le 24 decembre 2019), il affiche un retrait de -14,9%. En intégrant au 1er janvier les activités laser et ultrasons d’Ellex, le chiffre d’affaires pro-forma sur les 9 premiers mois est de 98,0 M€.

Le troisième trimestre est surtout marqué par l’entrée au périmètre d’Ellex et une activité historique relativement stable en Médical. La division Laser reste impactée par le planning d’exécution, anticipé, des contrats Défense/Spatial et par des décalages de livraisons liés à la crise sanitaire. Le recul de l’activité Groupe du T3 en organique, à -9,9%, est moins marqué qu’au premier semestre (‑17,4%) et traduit un début d’inflexion positive qui devrait se poursuivre au 4e trimestre.

Sur la division Laser, les activités Défense/Spatial (-24,3% à 12,8 M€) enregistrent depuis le 2e trimestre une progression significative des ventes hors contrat qui viennent en partie compenser le recul prévu sur les contrats historiques, les contrats nouveaux restant encore en phase de démarrage. L’activité Industriel et Scientifique est quasi stable à fin septembre (-2,9% à 17,8 M€), grâce à la progression au 3e trimestre des activité OEM (écrans plats et applications médicales). L’activité Lidar est en retrait (-6,0% à 13,8M€) avec des résultats contrastés selon les branches d’activités. Le retrait est principalement lié aux ventes de LIDAR pour les véhicules autonomes ou le Groupe est en phase de développement actif de la nouvelle génération pour les véhicules de niveaux 4 et 5 après une phase de livraison de produits en 2019. Dans le même temps LUMIBIRD constate une activité dynamique sur les systèmes et les solutions de LIDAR atmosphériques et la poursuite des activités LIDAR 3D.

La division Medical (+28,3% à 34,1 M€) bénéficie de l’entrée au périmètre, en 2020 d’Ellex et d’ESSMED et en 2019 d’Optotek Medical. La croissance du pôle au 3e trimestre s’élève ainsi à +105,8%, pour un chiffre d’affaires de 18,3 M€. L’apport d’Ellex représente 8,8 M€ , celui d’ESSMED 0,4 M€ et celui d’Optotek 0,4 M€. Le solde, soit 8,7 M€, montre une relative stabilité du chiffre d’affaires par rapport à l’an passé et traduit la tendance positive de l’activité sur le périmètre historique, qui avait été fortement impactée par la crise au 1er semestre notamment suite à l’annulation des principaux congrès d’ophtalmologie internationaux.

La bonne gestion de la crise, les actions de conquête commerciale ainsi que l’intégration rapide d’Ellex devraient porter leurs fruits et permettre à LUMIBIRD d’atteindre un chiffre d’affaires annuel 2020 conforme aux attentes du marché. Les commandes enregistrées à ce jour laissent anticiper un chiffre d’affaires record au 4e trimestre. A l’effet de saisonnalité observé chaque année s’ajoute l’effet de taille de la division Medical, sur laquelle l’effet saisonnalité du 4e trimestre est le plus marqué. Les commandes relatives à l’activité du 4e trimestre sont pratiquement finalisées pour tous les pôles et le Groupe a la capacité de produire et livrer dans les délais prévus, sous réserve de nouvelles mesures de confinements ou de ralentissements imprévus liés à l’issue des élections américaines.

Les signaux de reprise observés au 3e trimestre confirment la résilience et le fort potentiel de croissance des marchés stratégiques sur lesquels LUMIBIRD est positionné, Lidar, Medical et Défense/Spatial. Pour illustrer sa nouvelle dimension et les importantes perspectives qui s’offrent à lui, le Groupe prévoit de présenter au marché courant décembre son nouveau plan stratégique.

Prochaines informations :

publication du CA annuel 2020, le 25/01/2021, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des dispositifs haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 800 collaborateurs et plus de 110 M€ de chiffre d’affaires en 2019 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com



