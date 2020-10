October 26, 2020 13:00 ET

Delta Drone confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME

Dardilly, le 26 octobre 2020 à 18h

Delta Drone confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME, conformément aux dispositions des articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivant, du Code monétaire et financier précisant les conditions d'appréciation des critères d'éligibilité.

En conséquence, les actions Delta Drone continuent d'être intégrées au sein des comptes PEA-PME, lesquels pour mémoire bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.

A propos de Delta Drone :

Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaîne de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

https://www.deltadrone.com

