October 26, 2020 13:00 ET

October 26, 2020 13:00 ET

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 26.10.2020 klo 19.00





Dovre Group Oyj:n osingonmaksu





Dovre Group Oyj:n hallitus on päättänyt tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2020 sille antaman valtuutuksen perusteella jakaa osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 2.11.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 10.11.2020.





Lisätiedot:





DOVRE GROUP OYJ





Ilari Koskelo

Hallituksen varapuheenjohtaja

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi