RENSSELAER, N.Y., Oct. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führender Anbieter von Tiermodelllösungen für die Arzneimittelforschung, gibt bekannt, dass seine humanisierten ACE2-Mausmodelle für die COVID-19-Forschung ab sofort verfügbar sind.



Das SARS-CoV-2-Virus, das COVID-19 verursacht, dringt über den ACE2-Rezeptor in die Zelle ein. Aufgrund der Unterschiede zwischen den ACE2-Rezeptoren von Mäusen und Menschen können normale Labormäuse allerdings nicht mit SARS-CoV2 infiziert werden. Transgene Mäuse mit menschlichen ACE2-Rezeptoren lösen dieses Problem und sind daher von entscheidender Bedeutung für die COVID-19-Forschung. Das Mausmodell hACE2 AC70 von Taconic kann mit SARS-CoV-2 infiziert werden und zeigt bei einer Infektion auch Symptome.

Tiermodelle spielen in der Arzneimittelforschung eine entscheidende Rolle, von der Untersuchung grundlegender Krankheitsmerkmale bis hin zu präklinischen Sicherheits- und Wirksamkeitsprüfungen. Auch wenn die Impfstoffentwicklung für SARS-CoV-2 bereits im vollen Gange ist, werden noch immer neue Tiermodelle benötigt, die verschiedene Bereiche der Wirkstofferforschung abdecken. Die weltweite Implementierung erfolgreicher Impfstoffe wird einige Zeit in Anspruch nehmen und kann möglicherweise auch keinen 100%igen Schutz vor der Krankheit bieten. Es ist daher unerlässlich, die Forschung zur Entwicklung gezielter therapeutischer Optionen für die Behandlung von COVID-19-Patienten weiter fortzusetzen. Die hACE2-AC70-Maus ist besonders nützlich, weil sie sowohl in der frühen als auch in der späten Phase der Arzneimittelforschung eingesetzt werden kann. Laut einem kürzlich in Nature erschienenen Artikel, der von den Mitgliedern der WHO-Expertengruppe für COVID-19-Modelle (WHO-COM) verfasst wurde, wird „die fortgesetzte Verbesserung und Weiterentwicklung von Tiermodellen für COVID-19 zur Entwicklung von Impfstoffen, therapeutischen Wirkstoffen und anderen Gegenmaßnahmen beitragen.“

„Es reicht nicht aus, geeignete Tiermodelle zu entwickeln, sie müssen den Forschern auch schnell überall zur Verfügung gestellt werden“, so Michael Seiler, Vice President für Commercial Models bei Taconic. „Mit Taconics Erfahrung in der weltweiten Distribution bringen wir dieses wichtige Tool schnell in die Hände von Forschern überall auf der Welt. Unsere aktuelle Warteliste umfasst Forscher von sechs Kontinenten und zeigt die anhaltende Nachfrage nach COVID-19-Tiermodellen damit sehr deutlich.“

Einsatzbereite Tierkohorten stehen ab sofort zur Bestellung bereit.

Um weitere Informationen zu hACE2-Mäusen oder zum Coronavirus-Toolkit von Taconic zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Taconic Biosciences: telefonisch in den USA unter 1-888-TACONIC (888-822-6642), in Europa unter +45 70 23 04 05 oder per E-Mail unter info@taconic.com.

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein vollständig lizenzierter, weltweit führender Anbieter von genetisch veränderten Nagetiermodellen und zugehörigen Dienstleistungen. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet optimale Tiermodellösungen. Im Rahmen des breiten Servicespektrums können Kunden wertvolle Forschungsmodelle erwerben, anwendungsspezifisch generieren, züchten, vorkonditionieren, testen und weltweit beziehen. Als Spezialist für genetisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mikrobiome, Mausmodelle für die Immunonkologie sowie integrierte Modelldesign- und Züchtungsdienstleistungen betreibt Taconic drei Labore und sechs Züchtungseinrichtungen in den USA und Europa. Das Unternehmen unterhält außerdem Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über weltweite Versandkapazitäten, mit denen es Tiermodelle nahezu überall auf der Welt bereitstellen kann.

