RENSSELAER, New York, 26 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, un leader mondial de la fourniture de solutions de modèles animaux pour la découverte de médicaments, annonce la disponibilité immédiate du modèle de souris ACE2 humanisée pour la recherche sur le COVID-19.



Le SARS-CoV-2, le virus à l'origine du COVID-19, utilise le récepteur ACE2 pour pénétrer dans les cellules. En raison des différences entre les récepteurs de la souris et de l'ACE2 humain, les souris de laboratoire normales ne peuvent pas être infectées par le SARS-CoV2. Les souris transgéniques exprimant le récepteur ACE2 humain surmontent ce défi et sont donc essentielles pour la recherche sur le COVID-19. Le modèle de souris hACE2 AC70 de Taconic est sensible au SARS-CoV-2 et développe les symptômes lors de l'infection.

Les modèles animaux jouent un rôle essentiel dans la découverte de médicaments, depuis l'étude des caractéristiques de base des maladies jusqu'aux tests précliniques d'innocuité et d'efficacité. Bien que le développement du vaccin contre le SARS-CoV-2 soit en cours, de nouveaux modèles animaux s'adressant aux différentes zones du spectre de la découverte de médicaments restent nécessaires. La mise à disposition mondiale de vaccins efficaces prendra du temps et ne fournira peut-être pas une protection à 100 % contre la maladie, ce qui nécessite une recherche continue sur les options thérapeutiques ciblées pour traiter les patients atteints de COVID-19. La souris hACE2 AC70 est précieuse car elle est utile dans le cadre des recherches sur la découverte de médicaments à un stade précoce et avancé. Selon un article récent publié dans le magazine Nature par les membres du groupe d'experts de l'Organisation mondiale de la Santé sur la modélisation du COVID-19 (OMS-COM), « Le perfectionnement et le développement continus de modèles animaux pour le COVID-19 contribueront au développement de vaccins, d'agents thérapeutiques et d'autres contre-mesures ».

« Il ne suffit pas de créer des modèles animaux efficaces, il faut les rendre facilement disponibles », a partagé Michael Seiler, vice-président des modèles commerciaux chez Taconic. « L'expérience de Taconic en matière de distribution mondiale nous permettra de mettre cet outil essentiel entre les mains des chercheurs du monde entier. Notre liste d'attente actuelle comprend des chercheurs de six continents, illustrant la demande continue pour les modèles animaux du COVID-19. »

Des cohortes d'animaux prêts à l'étude sont disponibles pour une commande immédiate.

Pour en savoir plus sur la souris hACE2 ou la Boîte à outils Coronavirus de Taconic , veuillez contacter Taconic Biosciences au 1-888-TACONIC (888-822-6642) aux États-Unis, +45 70 23 04 05 en Europe, ou par courriel à l'adresse info@taconic.com.

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un chef de file mondial entièrement autorisé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, Taconic offre les meilleures solutions animales afin que les clients puissent acquérir, générer d'une manière personnalisée, élever, pré-conditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, du microbiome, des modèles de souris pour l'immuno-oncologie et des services de conception de modèles intégrés et d'élevage, Taconic exploite trois laboratoires de service et six établissements d'élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d'expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.

Contact auprès des médias :

Kelly Owen Grover

Directrice des communications marketing

(518) 697-3824

kelly.grover@taconic.com