RENSSELAER, N.Y., Oct. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Taconic Biosciences, líder mundial no fornecimento de soluções de modelos animais para a descoberta de fármacos, anuncia a disponibilidade imediata do modelo de camundongo ACE2, humanizado para a pesquisa relacionada à COVID-19.



O vírus SARS-COV-2, que causa a COVID-19, utiliza o receptor ACE2 para entrar nas células. Devido às diferenças entre os receptores ACE2 de camundongos e de humanos, os animais de laboratório normais não podem ser infectados com o SARS-CoV-2. Os camundongos transgênicos que expressam o receptor ACE2 humano ultrapassam esse obstáculo e são críticos para a pesquisa relativa à COVID-19. O modelo de camundongo hACE2 AC70 é suscetível ao vírus SARS-CoV-2 e manifesta os sintomas após a infecção.

Os modelos animais desempenham um papel fundamental na descoberta de novos medicamentos, desde o estudo das características básicas da doença aos testes pré-clínicos de segurança e eficácia. Embora o desenvolvimento da vacina para o SARS-CoV-2 esteja em andamento, os novos modelos animais que abordam diferentes áreas relacionadas à descoberta de novos medicamentos ainda são necessários. A implementação global de vacinas bem-sucedidas levará tempo e poderá não fornecer 100% de proteção contra a doença. Por isso, é necessário realizar uma pesquisa contínua sobre opções terapêuticas direcionadas ao tratamento de pacientes COVID-19. O camundongo hACE2 AC70 é muito importante porque demonstra utilidade na pesquisa de descoberta de novos medicamentos tanto em estágios iniciais quanto nos tardios. De acordo com um artigo recente publicado na revista Nature , por membros do grupo de especialistas da Organização Mundial da Saúde a respeito da modelagem de COVID-19 (WHO-COM, na sigla em inglês), “o refinamento e o desenvolvimento contínuos de modelos animais para os estudos da COVID-19 contribuirão para o desenvolvimento de vacinas, agentes terapêuticos e outras contramedidas”.

“Não é suficiente criar modelos animais eficazes, é necessário disponibilizá-los imediatamente”, contou Michael Seiler, vice-presidente de modelos comerciais da Taconic. “A experiência da Taconic na distribuição global nos permitirá colocar essa ferramenta crítica nas mãos de pesquisadores no mundo todo. Nossa lista de espera atual inclui pesquisadores dos seis continentes, o que reflete a demanda contínua por modelos de animais para a COVID-19”.

Existem coortes de animais prontos para estudo e disponíveis para encomenda imediata.

Para saber mais sobre os camundongos hACE2 ou sobre o conjunto de ferramentas para a COVID-19 da Taconic , entre em contato com a Taconic Biosciences pelo telefone +1 888 6642, nos EUA, ou +45 70 23 04 05, na Europa, ou ainda, envie um e-mail para info@taconic.com.

Sobre a Taconic Biosciences, Inc.

A Taconic Biosciences é uma líder global licenciada em modelos de roedores geneticamente modificados e serviços relacionados. Fundada em 1952, a Taconic oferece as melhores soluções animais para que os clientes possam adquirir, gerar, criar, pré-condicionar, testar e distribuir modelos de pesquisa valiosos no mundo todo. Especialista em modelos de camundongos e roedores geneticamente modificados, microbioma, modelos de camundongos imuno-oncológicos e serviços integrados de design e reprodução de modelos, a Taconic conta com três laboratórios de serviços e seis instalações de reprodução nos EUA e na Europa, mantém relações com distribuidores na Ásia e dispõe de recursos para o envio de modelos de animais para praticamente todo o mundo.

