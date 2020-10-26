纽约州伦斯勒, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供药物发现动物模型解决方案的全球领先企业Taconic Biosciences宣布，立即会有人源化ACE2小鼠模型可供新冠肺炎研究使用。



新冠肺炎的致病病毒新型冠状病毒（SARS-CoV-2）利用ACE2受体进入细胞。由于小鼠和人类ACE2受体之间的差异，普通的实验室小鼠不能感染新冠病毒。表达人类ACE2受体的转基因小鼠则克服了这一挑战，因此对于新冠肺炎研究至关重要。Taconic的 ACE2 AC70小鼠模型 对新冠病毒易感，并在受到感染时显示症状。

在药物发现方面，从研究基本疾病特性到临床前安全性和疗效测试，动物模型都发挥着至关重要的作用。虽然新冠疫苗正在开发中，但仍需要针对药物发现谱不同领域的新动物模型。疫苗在全球的成功实施尚待时日，并且可能无法提供对这种疾病100%的防护，因此有必要继续研究治疗新冠肺炎患者的针对性治疗方案。hACE2 AC70小鼠非常有价值，因为它在药物发现研究的早期和后期都能派上用场。世界卫生组织新冠肺炎建模问题专家组（WHO-COM）成员最近在 Nature 上发表的一篇文章表示，“继续完善和开发新冠肺炎动物模型将有助于疫苗、治疗药物和其他对策的开发。”

“建立有效的动物模型是不够的，还需要让这些模型随时可用。”Taconic商业模型副总裁Michael Seiler表示， “Taconic在全球分销方面的经验将使我们能够将这一关键工具送到全球研究人员手中。我们当前的等待名单包括来自六大洲的研究人员，这证明了对新冠肺炎动物模型的持续需求。”

可立即投入研究的动物群已可供直接订购。

如需了解更多有关 hACE2小鼠 或 Taconic冠状病毒工具包 的信息，请与Taconic联系，美国电话：1-888-TACONIC（888-822-6642），欧洲电话：+45 70 23 04 05，电子邮箱：info@taconic.com。

关于Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences是基因工程啮齿动物模型和服务的全球领导者。Taconic公司成立于1952年，提供最佳的动物解决方案，以便客户能够在全球范围内获得、定制生产、培育、预处理、测试和分发有价值的研究模型。Taconic是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物群系、免疫肿瘤学小鼠模型以及综合模型设计和繁育服务方面的专家，在美国和欧洲运营三所配种实验室和六处繁育设施，在亚洲拥有长期经销商，并拥有全球范围的运送能力，可以为世界上几乎任何地方提供动物模型。

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