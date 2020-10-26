紐約州倫斯勒, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences 是提供藥物發現動物模型解決方案的全球領導者，宣佈可立即供應用於 COVID-19 研究的人源化 ACE2 小鼠模型。



導致 COVID-19 的 SARS-CoV-2 病毒利用 ACE2 受體進入人體細胞。由於小鼠及人類 ACE2 受體之間的差異，常規實驗室小鼠無法感染 SARS-CoV2。帶有人類 ACE2 受體表達的轉基小因鼠克服了這個挑戰，因此對於 COVID-19 研究至關重要。Taconic 的 hACE2 AC70 小鼠模型 容易受 SARS-CoV-2 感染，並在感染後出現症狀。

從研究疾病基本特徵到臨床前安全性和療效測試，動物模型在藥物發現中都發揮重要作用。雖然 SARS-CoV-2 疫苗正在開發，但仍需要新的動物模型來應對藥物發現範圍內的不同領域。在全球實施成功的疫苗計劃需要時間，並且不一定能 100% 預防疾病，因此需要對針對 COVID-19 患者的標靶治療方案進行持續研究。hACE2 AC70 小鼠在藥物發現研究的早期和後期都有效用，因而很有價值。世界衛生組織專家小組最近針對 COVID-19 模型 (WHO-COM) 發表的 《自然》 期刊文章指出：「COVID-19 動物模型持續完善及開發將有助開發疫苗、治療藥物和其他對策。」

Taconic 商業模型副總裁 Michael Seiler 說：「製作有效的動物模型還不夠，這些模型還需要立即可用。Taconic 在全球分銷領域擁有豐富經驗，使我們能夠向全球研究員提供這項關鍵工具。我們目前的等候名單包括來自六大洲的研究員，這展示市場對 COVID-19 動物模型的持續需求。」

研究就緒的動物模型有現貨可供訂購。

如欲進一步了解 hACE2 小鼠 或 Taconic 的冠狀病毒工具包 ，請致電 Taconic Biosciences：1-888-TACONIC (888-822-6642)（美國）；+45 70 23 04 05（歐洲），或發送電郵至 email info@taconic.com。

關於 Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences 是囓齒動物基因工程模型和服務的持牌全球領導者。Taconic 於 1952 年成立，提供最佳的動物解決方案，讓客戶可以在全球內獲取、自訂生殖、培育、預處理、測試和分發重要的研究模型。Taconic 是轉基因小鼠和大鼠模型，微生物組、免疫腫瘤小鼠模型及綜合模型設計和繁殖服務的專家企業，在美國和歐洲經營三個服務實驗室和六個繁殖設施，在亞洲與經銷商建立合作關係，並可將動物模型運送至全球幾乎任何地方。

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市場傳訊總監

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