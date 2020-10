ケベック州ケベックシティ発 , Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- レベル1~5の先進運転支援システム (ADAS) および自律型運転 (AD) センシング技術の世界的リーダーである レダーテック (LeddarTech®) は、2020年11月に、複数の世界規模のデジタルイベントに参加し、自動車およびモビリティ業界のカスタマー向けの各種ソリューションを披露する。レダーテックは今年、これまでに20以上の業界イベントに参加し、発表を行ってきた。来月のイベントでは、多くの業界リーダーに会い、意見を交換することを楽しみにしている。



「当社では、自社の戦略を今後も継続し、来月のデジタルイベントを通じて、お客様や他の組織とつながることを楽しみにしています」と、グローバルマーケティングおよびコミュニケーション担当バイスプレジデントのダニエル・エイトキン (Daniel Aitken) は述べている。「来月のイベントはとても素晴らしいものになるでしょう。レダーテックのスピーカーは各講演で、市街地への自動運転シャトルの導入から、自動運転車を可能とする各種センサーモダリティ、センサーフュージョン、および認識に関連するコンセプト、さらにはセンサーフュージョン技術の生データの利用まで、幅広いトピックについて興味深いインサイトを提供します。ぜひイベントに登録し、素晴らしいスピーカーの講演を聞く機会を活用いただきたいと思います」と、エイトキンは締めくくった。

自動運転車オンライン – 無料のデジタルイベント

このイベントでは、今後の自動運転車業界の動向に関するインサイトを提供し、参加者が安全とセキュリティ課題に関する知識を高め、次世代の自動運転技術を開発する専門家同士がつながる機会を提供する。

レダーテックのプレゼンテーション: 2020年11月4日、午前10:00 (米国東部標準時間)

プレゼンター: レダーテック最高技術責任者ピエール・オリヴィエ (Pierre Olivier)

テーマ: Sensing Modalities, Sensor Fusion, and Perception for Automated Driving (自動運転を支えるセンシングモダリティ、センサーフュージョン、認識)

登録 (無料): https://www.automotive-iq.com/events-autonomous-vehicles-online-november/

スマートシティ体験 – デジタルイベント

スマートシティ体験は、オンライン会議以上の評価を受けているEラーニングコミュニティイベントで、市民団体のリーダーにスマートシティプロジェクトの概念化と実施計画作成に必要な知識を提供している。レダーテック社長兼COOのフランツ・サンテレミー (Frantz Saintellemy) は以下の題目で講演する: Electric and Autonomous Shuttles, An Ecological and Economical Solution for Cities and Municipalities (電動自動運転シャトル:環境に配慮した経済的な都市および地方自治体向けソリューション)。同講演では、自動運転シャトルを交通に導入した都市および地方自治体の事例を紹介する。この講演は、フランス語で実施する。

レダーテックのプレゼンテーション時間: 2020年11月5日、午後3:10 (米国東部標準時間)

プレゼンター: レダーテック社長兼COO、フランツ・サンテレミー

テーマ: Electric and Autonomous Shuttles, An Ecological and Economical Solution for Cities and Municipalities (電動自動運転シャトル: 環境に配慮した経済的な都市および地方自治体向けソリューション)

登録: https://www.eventbrite.com/o/smart-city-experience-27683031179

AutoSensカンファレンスおよび展示会 – デジタルイベント

AutoSensには今年、500名のエンジニアと技術者が参加し、ディープラーニング、センサーフュージョン、インキャビン・モニタリングや、レーダー、LiDARおよび赤外線技術開発などの主題で意見を交換する。出席者は、画像品質とAEB課題にどのように対処し、これが自動運転車の安全性にどのような影響を与えるかを理解できる。このカンファレンスでは、シーメンス (Siemens)、FCA、GM、ウッドサイド・キャピタル・パートナーズ (Woodside Capital Partners)、メルセデスベンツ (Mercedes-Benz)、NVIDIA、クルーズ (Cruise)、Pony.ai、三菱 (Mitsubishi)、Zoox、Zenuity、EY Americas、GRIMMなどの専門家、ならびにカーネギー・メロン大学 (Carnegie Mellon University)、ロチェスター工科大学 (Rochester Institute of Technology)、ミシシッピ州立大学 (Mississippi State University) の学術研究者による技術講演が予定されている。

レダーテックのプレゼンテーション: 2020年11月18日、午前11:00 (米国東部標準時間)

プレゼンター: ロニー・コーエン (Ronny Cohen) – レダーテックセンサーフュージョンおよびプラットフォーム研究開発センター、シニアディレクター

テーマ: Raw Sensor Fusion: Creating a Robust Environmental Model to Address Functional Safety and Enable Autonomous Driving (センサーフュージョンの生データ: 機能安全性に対処し、自動運転を実現する堅牢な環境モデルの確立)

登録: https://auto-sens.com/registration/

今後の対面イベントとバーチャルイベント一覧については、同社のイベントページを閲覧されたい: https://leddartech.com/events

レダーテックについて

レダーテック (LeddarTech) は、自動運転車と先進運転者支援システムの環境センシングプラットフォームのリーダーである。レダーテックは2007年に設立され、包括的なエンドツーエンドの環境センシング企業へと進化し、自動車およびモビリティ市場セグメントのバリューチェーン全体で、顧客が重要なセンシングおよび認識課題を解決できるよう支援している。LeddarVision™センサーフュージョン認識プラットフォーム、LeddarEngine™を基盤としたコスト効果が高く、拡張可能で多用途に対応する自動運転車グレードのソリッドステートLiDAR開発ソリューションにより、レダーテックは、ティア1およびティア2自動運転システムインテグレーターが自律レベル1~5のフルスタックセンシングソリューションを開発できるよう支援している。このソリューションは、自動運転シャトル、トラック、バス、配達車、スマートシティ/工場、ロボタクシー用途に着実に展開されている。同社は、最先端の自動車およびモビリティ・リモートセンシング・アプリケーションにおいて複数の技術革新を行っており、95以上の特許を保有している (取得済み、申請中を含む)。同社の技術は、ADASと自律走行機能を強化している。

レダーテックについての詳細情報は以下から入手可能である。 www.leddartech.com 、 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 、 YouTube 。

