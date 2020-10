QUEBEC CITY, Quebec, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, peneraju dalam teknologi penderiaan ADAS dan AD Tahap 1-5, berbesar hati untuk membuat pembentangan dan mempamerkan pelbagai penyelesaian untuk pelanggan automotif dan mobiliti di beberapa acara digital global pada bulan November 2020. LeddarTech telah menyertai dan membuat pembentangan di lebih daripada 20 acara industri setakat ini pada tahun 2020 dan tidak sabar untuk bertemu dan berinteraksi dengan banyak peneraju industri dalam acara seterusnya ini.



“Kami menanti-nantikan kesinambungan strategi kami untuk berhubung dengan pelanggan kami dan organisasi lain melalui acara digital ini,” kata Daniel Aitken, Naib Presiden Pemasaran dan Komunikasi Global. “Acara akan datang ini pasti akan sangat menarik. Pembentangan daripada pengucap LeddarTech kami akan memberikan wawasan yang menarik terhadap topik yang terdiri daripada pengenalan kenderaan ulang-alik berautonomi dalam persekitaran bandar sehinggalah konsep yang berkaitan dengan pelbagai modaliti penderia, penggabungan penderia dan persepsi untuk mendayakan kenderaan berautonomi kepada peranan teknologi pergabungan penderia mentah. Saya mengundang anda untuk mendaftar diri bagi acara-acara ini dan memanfaatkan semua pengucap yang akan membuat pembentangan di acara-acara ini,” simpul Mr. Aitken.

Autonomous Vehicles Online – Acara Digital Percuma

Acara ini akan memberikan wawasan terhadap aliran masa hadapan yang akan membentuk industri kereta pandu sendiri dan menawarkan peluang kepada hadirin untuk meningkatkan pengetahuan tentang cabaran keselamatan dan perlindungan serta berhubung dengan rakan-rakan profesional yang membangunkan teknologi pandu sendiri generasi seterusnya.

Pembentangan LeddarTech: 4 November, 2020 – 10:00 a.m. EST

Pembentang: Pierre Olivier, Ketua Pegawai Technologi di LeddarTech

Topik: Sensing Modalities, Sensor Fusion, and Perception for Automated Driving

Daftar secara percuma: https://www.automotive-iq.com/events-autonomous-vehicles-online-november/

Smart Cities Experience – Acara Digital

Dianggap sebagai lebih daripada sekadar persidangan dalam talian, Smart Cities Experience ialah acara komuniti e-pembelajaran yang akan memberikan pemimpin sivik pengetahuan yang diperlukan untuk mengkonsepsikan dan merancang pelaksanaan projek Smart City. Presiden LeddarTech dan COO Frantz Saintellemy akan membentangkan: Electric and Autonomous Shuttles, An Ecological and Economical Solution for Cities and Municipalities yang akan meneliti kes untuk pengangkutan ulang-alik berautonomi di bandar dan kawasan perbandaran. Pembentangan ini akan dibuat dalam bahasa Perancis.

Masa pembentangan LeddarTech: 5 November, 2020 – 3:10 p.m. EST

Pembentang: Frantz Saintellemy, Presiden dan COO di LeddarTech

Topik: Electric and Autonomous Shuttles, An Ecological and Economical Solution for Cities and Municipalities

Daftar: https://www.eventbrite.com/o/smart-city-experience-27683031179

Persidangan & Pameran AutoSens – Acara Digital

Tahun ini, 500 jurutera dan ahli teknologi menyertai AutoSens untuk membincangkan subjek seperti pembelajaran mendalam, pergabungan penderia, pemantauan dalam kabin dan pembangunan dalam radar, LiDAR dan terma. Hadirin akan menghargai cara cabaran kualiti imej dan AEB sedang ditangani dan cara ini memberikan impak terhadap keselamatan kenderaan berautonomi. Persidangann ini akan menampilkan pembentangan daripada pakar di Siemens, FCA, GM, Woodside Capital Partners, Mercedes-Benz, NVIDIA, Cruise, Pony.ai, Mitsubishi, Zoox, Zenuity, EY Americas, GRIMM, dan banyak lagi, serta pakar akademik dari Carnegie Mellon University, Rochester Institute of Technology, dan Mississippi State University.

Pembentangan LeddarTech: 18 November, 2020 – 11:00 a.m. EST

Pembentang: Ronny Cohen, Pengarah Kanan – Pusat Penyelidikan & Pembangunan Pergabungan Penderia dan Platform LeddarTech

Topik: Raw Sensor Fusion: Creating a Robust Environmental Model to Address Functional Safety and Enable Autonomous Driving

Daftar: https://auto-sens.com/registration/

