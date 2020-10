CIDADE DE QUEBEC, Quebec, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em novembro de 2020, a LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção de sistemas de apoio à condução (ADAS) e de direção automática (AD) níveis 1 a 5, terá o prazer de se apresentar em diversos eventos digitais no mundo todo e expor diversas soluções para clientes dos segmentos automotivo e de mobilidade. Até o momento, em 2020, a LeddarTech participou e se apresentou em mais de 20 eventos da área. Agora, a empresa deseja encontrar e interagir com vários líderes do setor nos próximos eventos.



“Estamos ansiosos para dar continuidade à nossa estratégia de integração com clientes e outras organizações por meio dos eventos digitais”, declarou Daniel Aitken, vice-presidente de Marketing e comunicações globais. “Os próximos eventos prometem ser bem empolgantes. As apresentações dos palestrantes da LeddarTech trarão alguns insights interessantes sobre assuntos que vão desde a introdução de veículos autônomos em ambientes urbanos até conceitos relacionados a várias modalidades de sensores, fusão de sensores e percepção para permitir que os veículos autônomos desempenhem o papel da tecnologia bruta de fusão de sensores. Gostaria de convidar a todos a participar dos eventos e absorver o conhecimento dos palestrantes incríveis que se apresentarão”, concluiu Aitken.

Smart Cities Experience – Evento digital

Reconhecido como mais que uma mera conferência on-line, o Smart Cities Experience é um evento da comunidade de e-learning que apresentará aos líderes da sociedade civil o conhecimento necessário para conceitualizar e planejar a implementação de um projeto de cidade inteligente. O presidente e COO da LeddarTech, Frantz Saintellemy, apresentará o tópico Electric and Autonomous Shuttles, An Ecological and Economical Solution for Cities and Municipalities, que analisa o transporte por meio de veículos autônomos em cidades e municípios. A apresentação será realizada em francês.

Data e hora da apresentação da LeddarTech: 4 de novembro de 2020 às 15h10 EST (horário do leste dos EUA)

Apresentador: Frantz Saintellemy, Presidente e COO da LeddarTech

Tópico: Electric and Autonomous Shuttles, An Ecological and Economical Solution for Cities and Municipalities

Site para inscrição: https://www.eventbrite.com/o/smart-city-experience-27683031179

AutoSens Conference & Exhibition – Evento digital

Este ano, 500 engenheiros e tecnólogos se juntam à AutoSens para discutir assuntos como aprendizado profundo, fusão de sensores, monitoramento na cabine e desenvolvimentos em radar, LiDAR e câmera térmica. Os participantes conhecerão o que está sendo feito para enfrentar os desafios de AEB/qualidade de imagem e como isso afeta a segurança dos veículos autônomos. A conferência contará com apresentações técnicas de especialistas da Siemens, da FCA, GM, da Woodside Capital Partners, da Mercedes-Benz, da NVIDIA, da Cruise, da Pony.ai, da Mitsubishi, da Zoox, da Zenuity, da EY Americas, da GRIMM e de muitas outras organizações, assim como estudiosos da Universidade Carnegie Mellon, do Instituto de Tecnologia Rochester e da Universidade Estadual do Mississippi.

Apresentação da LeddarTech: 18 de novembro de 2020 às 11h EST (horário do leste dos EUA)

Apresentador: Ronny Cohen, Diretor Sênior do Centro de P&D de plataforma e fusão de sensores da LeddarTech

Tópico: Raw Sensor Fusion: Creating a Robust Environmental Model to Address Functional Safety and Enable Autonomous Driving

Site para inscrição: https://auto-sens.com/registration/

Para obter uma lista completa dos próximos eventos presenciais e virtuais, visite nossa página: https://leddartech.com/events

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é uma empresa líder em plataformas de detecção de ambiente para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao condutor. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu e se tornou uma organização abrangente e completa de detecção de ambiente, ajudando os clientes a superar grandes desafios de detecção e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução econômica, escalável e versátil de desenvolvimento de LiDAR, criada pensando especialmente nos LiDARs de estado sólido da classe automotiva com base no LeddarEngine™, a LeddarTech permite aos integradores de sistemas automóveis dos níveis 1 e 2 desenvolver soluções de detecção de pilha completa para garantir autonomia dos níveis 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em aplicativos de robô-táxi, veículos autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega e cidades/fábricas inteligentes. A empresa é responsável por diversas inovações em avançados aplicativos automotivos e de mobilidade com detecção remota, oferecendo mais de 95 tecnologias patenteadas (incluindo patentes concedidas e em aprovação) para aprimorar o ADAS e os recursos de condução.

