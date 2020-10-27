魁北克市, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术领域的全球领先企业 LeddarTech ®将在2020年11月举行的数个全球数字形式活动上为汽车和出行领域客户介绍并展示多种解决方案。LeddarTech参与并展示了2020年迄今为止的20多项行业活动，并期待在这些后续活动中与众多行业领导者会面和互动。



“我们期待着继续执行通过这些数字活动与客户和其他组织建立联系的战略，”全球营销和传播副总裁Daniel Aitken表示， “这些即将举行的活动令人振奋。我们LeddarTech演讲者的演讲将提供有趣的见解，深入探讨从在城市环境中引入自动驾驶班车到各种传感器模式、传感器融合和感知相关概念的主题，以使自动驾驶汽车能够发挥原始传感器融合技术的作用。我诚邀大家注册参加这些活动，并从这些活动的优秀演讲者那里得到收获，”Aitken先生总结道。

Autonomous Vehicles Online（自动驾驶汽车在线活动） – 免费数字活动

此次活动将深入了解塑造自动驾驶汽车行业的未来趋势，并为参与者提供机会来增强有关安全和保障挑战的知识，与其他开发新一代自动驾驶技术的专业人士建立联系。

LeddarTech报告：2020年11月4日 - 上午10:00， 东部标准时间

报告人： LeddarTech首席技术官Pierre Olivier

主题：感知模式、传感器融合和自动驾驶感知

免费注册： https://www.automotive-iq.com/events-autonomous-vehicles-online-november/

Smart Cities Experience（智能城市体验） - 数字活动

Smart Cities Experience不仅仅是一次在线会议，它还是一项电子学习社区活动，将为民间领导者提供对智能城市项目进行概念设计和实施所需的知识。LeddarTech总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy将报告：电动和自动驾驶班车，面向城市和都市的生态和经济解决方案，其中将探讨城市和都市中自动驾驶班车交通的案例。报告将以法文进行。

LeddarTech的报告时间：2020年11月5日 - 下午3:10 东部标准时间

报告人：LeddarTech总裁兼首席运营官Frantz Saintellemy

主题：电动和自动驾驶班车，城市和都市生态和经济解决方案

注册： https://www.eventbrite.com/o/smart-city-experience-27683031179

AutoSens会议和展览 – 数字活动

今年有500名工程师和技术专家加入AutoSens，讨论深度学习、传感器融合、舱内监控以及雷达、LiDAR和热成像开发等主题。参与者将了解如何应对图像质量和AEB挑战，以及这会如何影响自动驾驶汽车的安全。会议将由西门子、菲亚特克莱斯勒、通用、Woodside Capital Partners、梅赛德斯奔驰、英伟达、Cruise、Pony.ai、三菱、Zoox、Zenuity、LEY Americas、GRIMM等公司的专家以及卡内基梅隆大学、罗切斯特理工学院和密西西比州立大学的学者参加。

LeddarTech报告：2020年11月18日–上午11:00 东部标准时间

报告人：LeddarTech传感器融合和平台研究与开发中心高级总监Ronny Cohen

主题：原始传感器融合：建立稳健的环境模型，以解决功能安全问题并实现自动驾驶

注册： https://auto-sens.com/registration/

如需了解即将举行的现场和虚拟活动的完整列表，请访问我们的活动页面： https://leddartech.com/events

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案积极部署在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项专利技术（已授予或申请中），提升了ADAS及自动驾驶性能。

要获知有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或者在 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube上关注我们。

联系人：

Daniel Aitken，企业全球营销和传播副总裁，

LeddarTech Inc.

电话：+ 1-418-653-9000转分机号：232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision和相关徽标是LeddarTech Inc及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。

此公告随附图片可在以下网页查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1550953c-ae44-49e5-8d7a-6e28e77b47b3