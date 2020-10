魁北克市, Oct. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是第 1 級至第 5 級 ADAS 和 AD 感應技術領域的領導者,將於 2020 年 11 月在多個全球數碼活動上演講及展示為汽車和流動客戶而設的多個解決方案。LeddarTech 在 2020 年參加了 20 多個行業活動,並期待在下一次的活動中與多位行業領導者會面和互動。



全球營銷和傳播副總裁 Daniel Aitken 表示:「我們期待繼續公司透過這些數碼活動與客戶和其他機構保持聯繫。這些即將進行的活動肯定會令人十分興奮。我們 LeddarTech 講者的演講將為在城市環境中引入無人穿梭巴士的主題上提供有趣的見解,還有與各種感應器模態、感應器融合和感知相關的概念,以便無人駕駛汽車能夠發揮原始感應器融合技術的效能。我謹此誠邀大家登記參與這些活動,從即將出席這些活動的所有講者身上獲益。」

無人駕駛汽車網上 – 免費數碼活動

這項活動將為觀眾介紹塑造無人駕駛汽車業的未來趨勢,並讓參加者有機會增強關於安全和保安挑戰的知識,並與開發下一代無人駕駛技術的專業人士建立聯繫。

LeddarTech 簡報:2020 年 11 月 4 日 – 上午 10:00 (美國東部時間)

講者:LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier

主題:Sensing Modalities, Sensor Fusion, and Perception for Automated Driving(用於無人駕駛的感應模態、感應器融合和感知)

免費登記: https://www.automotive-iq.com/events-autonomous-vehicles-online-november/

智能都市體驗 – 數碼活動

智能都市體驗不只是網上會議,更是一個電子學習社區,將為人民領袖提供概念化和計劃智能都市項目所需的知識。LeddarTech 主席兼營運總監 Frantz Saintellemy 將發表:Electric and Autonomous Shuttles, An Ecological and Economical Solution for Cities and Municipalities(電動和無人駕駛穿梭巴士:都市和市郊的生態和經濟解決方案),以探討都市和市郊的無人駕駛穿梭巴士運輸。此演講將以法語進行。

LeddarTech 簡報時間:2020 年 11 月 5 日 – 下午 3:10 (美國東部時間)

講者:LeddarTech 主席兼營運總監 Frantz Saintellemy

主題:Electric and Autonomous Shuttles, An Ecological and Economical Solution for Cities and Municipalities(電動和無人駕駛穿梭巴士:都市和市郊的生態和經濟解決方案)

登記: https://www.eventbrite.com/o/smart-city-experience-27683031179

AutoSens 會議和展覽 – 數碼活動

今年有 500 位工程師和技術專家加入 AutoSens,一起討論深度學習、感應器融合、車箱內監測,以及雷達、LiDAR 和熱能發展等主題。參加者將了解圖像質量和 AEB 挑戰的解決方式,以及它如何影響無人駕駛汽車的安全性。會議將介紹西門子、FCA、通用汽車、Woodside Capital Partners、平治、NVIDIA、Cruise、Pony.ai、三菱、Zoox、Zenuity、EY Americas、GRIMM 及其他專家,以及 Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大學)、Rochester Institute of Technology(羅徹斯特理工學院)和密西西比州立大大學的學者發表的技術演講。

LeddarTech 簡報:2020 年 11 月 18 日– 上午 11:00 (美國東部時間)

講者:LeddarTech 感應器融合和平台研究與開發中心資深董事 Ronny Cohen

主題:Raw Sensor Fusion: Creating a Robust Environmental Model to Address Functional Safety and Enable Autonomous Driving(原始感應器融合:建立穩定的環境模型以解決功能性安全並實現無人駕駛)

登記: https://auto-sens.com/registration/

有關即將進行的個人和虛擬活動完整清單,請瀏覽我們的活動網頁: https://leddartech.com/events

關於 LeddarTech

LeddarTech 是自動駕駛汽車和高級駕駛員輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年,已發展成為一家全面的端對端環境感應公司,其客戶可以解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合和感知平台及其符合成本效益、可擴展和多功能的 LiDAR 開發解決方案,用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR,LeddarTech 讓 1-2 級汽車系統集成器能夠為自主 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。 這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、巴士、運輸車輛、智能城市/工廠和無人駕駛的士應用中部署。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新,其超過 95 項的專利技術(已授予或申請中)提高 ADAS 及無人駕駛能力。

欲知更多關於 LeddarTech 的資訊,請瀏覽 www.leddartech.com 、我們的 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 及 YouTube 頻道。

聯絡人:

Daniel Aitken

LeddarTech Inc. 全球企業營銷及傳播副總裁

電話:+1-418-653-9000(內線 232)

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision 以及相關標誌是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱和標記是或可能是用於標識其各自所有者的產品或服務的商標或註冊商標。

此公告隨附的照片請參閱下網址:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1550953c-ae44-49e5-8d7a-6e28e77b47b3