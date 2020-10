QUÉBEC, 27 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, est heureuse d’annoncer qu’elle présentera et exposera diverses solutions pour les clients du secteur automobile et de la mobilité lors d’événements virtuels de niveau mondial en novembre 2020. LeddarTech a participé et assuré une présentation dans plus de 20 événements de l’industrie en 2020 à ce jour, et a hâte de rencontrer et d’interagir avec de nombreux leaders de l’industrie lors de ces prochains événements.



« Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre notre stratégie et d’établir des contacts avec nos clients et d’autres organisations par le biais de ces événements en ligne », a déclaré M. Daniel Aitken, vice-président, Marketing et communications corporatives. « Ces événements à venir promettent d’être passionnants. Les présentations faites par les conférenciers de LeddarTech fourniront un aperçu intéressant de sujets allant de l’introduction de navettes autonomes dans des environnements urbains aux concepts liés aux diverses modalités de détection, à la fusion de données et à la perception pour permettre aux véhicules autonomes de tirer parti de la technologie de fusion de données brutes de capteurs. Je vous invite à vous inscrire à ces événements et à profiter de la présence de tous les excellents conférenciers qui y prendront part », a conclu M. Aitken.

Autonomous Vehicles Online (événement numérique gratuit)

Cet événement donnera un aperçu sur les tendances futures qui façonneront l’industrie de la voiture autonome, et offrira aux participants l’occasion d’approfondir leurs connaissances sur les enjeux de la sûreté et la sécurité ainsi que d’établir des liens avec d’autres professionnels qui développent la prochaine génération de technologie de conduite autonome.

Heure de la présentation de LeddarTech : 4 novembre 2020 à 10 h 00, HNE

Présentateur : Pierre Olivier, chef de la technologie chez LeddarTech

Sujet : Modalités de détection, fusion de données de capteurs et perception pour la conduite autonome

Pour s’inscrire (sans frais) : https://www.automotive-iq.com/events-autonomous-vehicles-online-november/

Expérience Ville Intelligente (événement numérique)

Salué comme étant davantage qu’une simple conférence en ligne, « Expérience Ville Intelligente » est un événement destiné à la communauté d’apprentissage en ligne qui fournira aux représentants locaux les connaissances nécessaires pour conceptualiser et planifier la mise en œuvre d’un projet de ville intelligente. Le président et chef de l’exploitation de LeddarTech, Frantz Saintellemy, présentera un exposé intitulé « Les navettes électriques et autonomes, une solution écologique et économique pour les villes et municipalités! ». Cet exposé, donné en français, se penchera sur le transport par navettes autonomes dans les villes et les municipalités.

Heure de la présentation de LeddarTech : 5 novembre 2020 à 15 h 10, HNE

Présentateur : Frantz Saintellemy, président et chef de l’exploitation chez LeddarTech

Sujet : Les navettes électriques et autonomes, une solution écologique et économique pour les villes et municipalités

Pour s’inscrire : https://www.eventbrite.com/o/smart-city-experience-27683031179

AutoSens Conference & Exhibition (événement numérique)

Cette année, quelque 500 ingénieurs et technologues participeront à l’événement AutoSens pour discuter de sujets comme l’apprentissage profond, la fusion de données de capteurs, la surveillance dans l’habitacle et les développements en matière de capteurs radar, LiDAR et thermiques. Les participants apprécieront comment sont relevés les défis entourant la qualité des images et le freinage d’urgence automatique, et leurs impacts sur la sécurité des véhicules autonomes. La conférence comprendra des présentations techniques faites par des experts de chez Siemens, FCA, GM, Woodside Capital Partners, Mercedes-Benz, NVIDIA, Cruise, Pony.ai, Mitsubishi, Zoox, Zenuity, EY Americas, GRIMM, etc., ainsi que des universitaires de la Carnegie Mellon University, du Rochester Institute of Technology et de la Mississippi State University.

Heure de la présentation de LeddarTech : 18 novembre 2020 à 11 h 00, HNE

Présentateur : Ronny Cohen, directeur principal – centre R&D, plateforme et fusion de données de capteurs de LeddarTech

Sujet : Fusion de données de capteurs : création d’un modèle environnemental robuste visant la sécurité fonctionnelle et la conduite autonome

Pour s’inscrire : https://auto-sens.com/registration/

Pour la liste complète des événements physiques et virtuels à venir, visitez la page : https://leddartech.com/fr/evenements

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un acteur de premier plan en matière de plateformes de détection environnementale pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout. Ces solutions permettent à ses clients de résoudre des défis critiques touchant la détection et la perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement de LiDAR efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection polyvalentes pour niveau d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des applications pour navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance), la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

