Nykredit Bank A/S

October 27, 2020 01:00 ET

October 27, 2020 01:00 ET

Til Nasdaq Copenhagen

27. oktober 2020



Helge Leiro Baastad udtræder af bestyrelsen i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S

Nykredit har, med afsæt i strategien om at styrke Totalkredit-partnerskabet gennem flere fælles aktiviteter, indgået en ny samarbejdsaftale om skadesforsikring med Lokale Pengeinstitutter, Spar Nord og Codan/Privatsikring. Som en konsekvens heraf vil Nykredits mangeårige samarbejde med Gjensidige Forsikring på skadesforsikringsområdet blive bragt til ophør.

I den forbindelse har Helge Leiro Baastad, der er koncernchef i Gjensidige Forsikring, valgt at udtræde af bestyrelsen i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S.

Bestyrelsesformand Merete Eldrup udtaler i den sammenhæng:

- Jeg vil gerne sige tak til Helge Leiro Baastad for den indsats, han har lagt i Nykredit. Helge Leiro Baastad har med sin sikre forståelse for, hvad der driver en organisation samt med sin kommercielle tilgang ydet et stærkt og påskønnet værdibidrag til Nykredits transformation igennem de godt fire år, hvor han har været en del af bestyrelsen.

Kontakt: Presseafdelingen på 44 55 14 49

Vedhæftet fil