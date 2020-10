Lassila & Tikanoja Oyj

Sijoittajauutinen

27.10.2020 klo 8.15

Lassila & Tikanoja Oyj selkiyttää konsernirakennettaan yhtiöittämisellä

Lassila & Tikanoja Oyj on päättänyt yhtiöittää kolme toimialaansa erillisiin osakeyhtiöihin. Yhtiöittäminen tapahtuu elinkeinoverolain 52d §:n mukaisella liiketoimintasiirrolla. Uudet yhtiöt aloittavat toimintansa 1.1.2021.

Yhtiöittämisen tavoitteena on selkeyttää yhtiön konsernirakennetta.

Ympäristöpalvelut ja Teollisuuspalvelut -toimialat yhtiöitetään kumpikin omaksi yhtiökseen, jotka ovat L&T Ympäristöpalvelut Oy ja L&T Teollisuuspalvelut Oy. Kiinteistöpalvelut-toimialan uudet yhtiöt ovat L&T Siivous Oy, L&T Kiinteistöhuolto Oy ja L&T Kiinteistötekniikka.

Yhtiöittäminen ei aiheuta muutoksia yhteistyöhön asiakkaiden, muiden sidosryhmien ja Lassila & Tikanojan osalta. Palveluiden tuottamiseen liittyvä henkilökunta, laitteet ja kalusto siirtyvät uusiin yhtiöihin.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Valtteri Palin, puh. 040 734 7749

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 784,3 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 200 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.lt.fi