October 27, 2020 02:45 ET

Dovre Group Oyj Pörssitiedote 27.10.2020 klo 8.45

DOVRE GROUPIN LIIKETOIMINTAKATSAUS 1.1.–30.9.2020

Dovren tammi-syyskuun liikevaihto oli 59,7 (59,8) milj. euroa ja liiketulos oli 1,8 (2,0) milj. euroa. Q3:n liikevaihto oli 16,5 (21,6) milj. euroa ja liiketulos 0,6 (1,5) milj. euroa.

Dovre Group Oyj julkistaa tänään konsernin liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1.–30.9.2020. Tämän liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut.

Heinä–syyskuu 2020

Liikevaihto 16,5 (21,6 milj. euroa) – laskua 23,7 % koronaviruspandemian vuoksi tilapäisesti hidastuneen kysynnän ja negatiivisten valuuttakurssimuutosten seurauksena. Projektihenkilöstö: liikevaihto 13,4 (20,3) milj. euroa – laskua 33,6 %. Konsultointi: liikevaihto 3,1 (1,4) milj. euroa – kasvua 121,6 %.

Liiketulos 0,6 (1,5) milj. euroa – laskua 59,0 %. Vertailukaudella liiketulokseen sisältyi 0,8 milj. euron myyntivoitto Kuukoti-toimistokiinteistön myynnistä.

Tammi–syyskuu 2020

Liikevaihto 59,7 (59,8) milj. euroa – laskua 0,3 %. Liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein kasvoi 6,7 % vertailukaudesta. Projektihenkilöstö: liikevaihto 48,9 (55,4) milj. euroa – laskua 11,8 %. Konsultointi: liikevaihto 10,8 (4,4) milj. euroa – kasvua 145,1 %.

Liiketulos 1,8 (2,0) milj. euroa – laskua 13 %. Liiketulos kasvoi 50 %, jos vertailukaudella Kuukoti-toimistokiinteistön myynnistä saatua kertaluonteista myyntivoittoa 0,8 milj. euroa ei huomioida.

Liiketoiminnan nettokassavirta 2,0 (2,2) milj. euroa

Näkymät vuodelle 2020 ennallaan (annettu 28.4.2020):

Pandemian, öljyn hinnan ja valuuttakurssimuutosten vaikutukset Dovren liiketoimintaan ja liiketoimintaympäristöön riippuvat kriisin kestosta ja laajuudesta. Tämän hetkisen tilanteen perusteella Dovren liikevaihdon odotetaan jäävän hieman vuodesta 2019 ja liikevoiton odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019 ilman kertaluonteisia eriä ja valuuttakurssivaikutusta.

Yhtiön terveen taseen ja hyvällä pohjalla olevan liiketoiminnan vuoksi pidämme Dovren pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia ja näkymiä edelleen hyvinä.

TOIMITUSJOHTAJA ARVE JENSEN:

Dovren liikevaihto kääntyi odotetusti laskuun kolmannella vuosineljänneksellä ja oli 16,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski koronaviruspandemian aiheuttaman kysynnän hidastumisen vuoksi erityisesti Projektihenkilöstö-liiketoimintasegmentissä. Lisäksi euroon verrattuna heikko Norjan kruunu painoi euromääräistä liikevaihtoamme.

Perusliiketoimintamme on kuitenkin terveellä pohjalla, ja Dovren molemmat liiketoimintasegmentit kehittyvät hyvin nykyisissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tammi–syyskuussa liikevaihtomme oli vertailukauden tasolla ja liikevoittomme oli 1,8 miljoonaa euroa. Liikevoittomme kasvoi 50 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta, jos vertailukaudella omaisuuserien myynnistä saatua kertaluonteista myyntivoittoa ei huomioida. Näemme edelleen selkeitä vahvuuksia nykyisessä liiketoimintamallissamme, ja suunnitelmamme on kehittää palveluitamme edelleen.

Norjassa markkinoiden kehitys on ollut positiivista lomakauden jälkeen. Tärkeimmät syyt tähän ovat suhteellisen matala koronaviruksen leviämistahti sen jälkeen, kun yhteiskunta avautui kevään tiukkojen rajoitustoimien jälkeen, ja öljy-yhtiöiden viimeaikaiset veromuutokset. Myös muilla markkina-alueillamme on tapahtunut myönteisempää kehitystä sen jälkeen, kun rajoitustoimia on lievennetty ja purettu.

Öljyn hinta on pysynyt melko vakaana viime kuukausina, mutta sen pitkän aikavälin kehitystä on vaikea ennustaa nykyisessä markkinatilanteessa.

Jatkamme toimia energia-alalle suunnattujen palvelujemme monipuolistamiseksi. Energia-alalla on meneillään suuri muutos kohti uusiutuvan energian lisäämistä. Nykyinen liiketoiminnan laajuus öljysektorin ulkopuolella on noin 30 % kokonaisliikevaihdosta. Lisäksi kasvatamme konsultointiliiketoimintaamme laajentamalla tarjontaamme uusille asiakkaille uusilla toimialoilla kuten kuljetus, rakentaminen, ICT, puolustus ja terveydenhuolto.

Olemme solmineet useita uusia puitesopimuksia tänä vuonna ja onnistuneet laajentamaan nykyisiä projekteja sekä vahvistamaan niihin sisältyneitä lisäprojektioptioita useiden tärkeimpien asiakkaidemme kohdalla. Tämä vahvistaa kilpailuasemaamme, kun markkinat toivottavasti jatkavat palautumista normaaliin.

Tällä hetkellä arvioimme pandemian kielteisten vaikutusten näkyvän liiketoiminnassamme ainakin seuraavan kuuden kuukauden ajan. Seuraamme edelleen markkinakehitystä tiiviisti ja sopeutamme toimintaamme tarpeen niin vaatiessa.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto heinä–syyskuussa

Dovre Groupin liikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 23,7 prosenttia ja oli 16,5 (21,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski koronaviruspandemian aiheuttaman kysynnän hidastumisen ja negatiivisten valuuttakurssimuutosten vuoksi.

Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta oli 81 (94) prosenttia ja konsultoinnin 19 (6) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto laski 33,6 prosenttia 13,4 (20,3) miljoonaan euroon ja konsultoinnin liikevaihto kasvoi 121,6 prosenttia 3,1 (1,4) miljoonaan euroon. Segmenttien liikevaihdon kehitykseen vaikutti liiketoimintaympäristön muutosten lisäksi tammikuussa 2020 toteutettu organisaatiouudistus.

Liikevaihto tammi–syyskuussa

Dovre Groupin liikevaihto oli tammi–syyskuussa vertailukauden tasolla ja oli 59,7 (59,8) miljoonaa euroa. Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta oli 82 (93) prosenttia ja konsultoinnin 18 (7) prosenttia. Projektihenkilöstön liikevaihto laski 11,8 prosenttia 48,9 (55,4) miljoonaan euroon ja konsultoinnin liikevaihto kasvoi 145,1 prosenttia 10,8 (4,4) miljoonaan euroon.

Mikäli vertailukauden luvuissa huomioitaisiin takautuvasti tammikuussa 2020 tehdyn Norjan organisaatiomuutoksen vaikutus segmentteihin, olisi Projektihenkilöstön osuus liikevaihdosta ollut 80 prosenttia ja Konsultointitoiminnan osuus 20 prosenttia vuoden 2019 tammi–syyskuussa. Tällöin Projektiliiketoiminnan liikevaihto olisi kasvanut 2,6 prosenttia vertailukaudesta. Konsultointiliiketoiminnassa liikevaihto olisi laskenut 11,6 prosenttia vertailukaudesta.

Valuuttakurssimuutoksilla, etenkin euroon nähden heikentyneellä Norjan kruunulla, oli selvä vaikutus liikevaihtoon. Kiintein valuuttakurssein laskettuna liikevaihto olisi kasvanut tammi–syyskuussa 6,7 prosenttia vertailukaudesta.

Liikevaihto segmenteittäin 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 1-12 Milj. euroa 2020 2019 % 2020 2019 % 2019 Projektihenkilöstö 13,4 20,3 -33,6 48,9 55,4 -11,8 77,0 Konsultointi 3,1 1,4 121,6 10,8 4,4 145,1 6,1 Konserni yhteensä 16,5 21,6 -23,7 59,7 59,8 -0,3 83,1

LIIKETULOS

Liikevaihto heinä–syyskuussa

Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos laski 0,6 (1,5) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liiketulos oli 0,6 (0,8) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liiketulos oli 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,1 (0,6) miljoonaa euroa. Vertailukaudella lukuun sisältyi 0,8 miljoonan euron myyntivoitto Kuukoti- toimistotilojen myynnistä syyskuussa 2019.

Liikevaihto tammi–syyskuussa

Tammi–syyskuun liiketulos laski 1,8 (2,0) miljoonaan euroon. Projektihenkilöstön liiketulos oli 1,5 (1,6) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liiketulos oli 1,0 (0,4) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos oli -0,5 (0,2) miljoonaa euroa. Vertailukaudella lukuun sisältyi 0,8 miljoonan euron myyntivoitto Kuukoti- toimistotilojen myynnistä syyskuussa 2019.

Mikäli vertailukauden luvuissa huomioitaisiin takautuvasti tammikuussa 2020 tehdyn Norjan organisaatiomuutoksen vaikutus segmentteihin, olisi Projektihenkilöstön liikevoitto ollut 0,9 miljoonaa euroa ja konsultointiliiketoiminnan liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa vuoden 2019 tammi–syyskuussa.



Liiketulos 7-9 7-9 Muutos 1-9 1-9 Muutos 1-12 Milj. euroa 2020 2019 % 2020 2019 % 2019 Projektihenkilöstö 0,6 0,8 -29,3 1,5 1,6 -6,4 2,4 Konsultointi 0,2 0,2 34,4 1,0 0,4 139,1 0,6 Muut toiminnot -0,1 0,6 -122,6 -0,5 0,2 -414,7 -0,1 Kohdistamattomat *) -0,1 -0,1 20,2 -0,2 -0,2 -12,3 -0,3 Konserni yhteensä 0,6 1,5 -59,0 1,8 2,0 -13,0 2,7

*) Kohdistamattomia kuluja ovat asiakassopimusten ja niihin liittyvien asiakassuhteiden poistot sekä IFRS 16 -standardin käyttöönotosta aiheutuneet kirjaukset.

HENKILÖSTÖ

Dovre Group työllisti katsauskauden päättyessä yhteensä 589 (681) henkilöä, joista 499 (641) työskenteli projektihenkilöstötoiminnassa, 86 (37) konsultointitoiminnassa ja muissa toiminnoissa 4 (3). Henkilöstömäärän muutokset heijastavat erityisesti Norjassa vuoden alussa toteutettua organisaatiomuutosta. Lisäksi Dovre on sopeuttanut toisesta vuosineljänneksestä lähtien toimintaansa vallitsevaan kysyntätilanteeseen määräaikaisten lomautusten avulla.

KASSATILANNE

Konsernin nettovelat 30.9.2020 olivat -1.3 (0,4) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 6,6 (5,0) miljoonaa euroa. Konsernilla oli korollista vierasta pääomaa yhteensä 5,3 (5,3) miljoonaa euroa, josta yhteensä 3,0 (2,3) miljoonaa euroa oli lyhytaikaista ja 2,3 (3,0) miljoonaa euroa pitkäaikaista. Konsernilla on lisäksi käyttämättömiä shekkitililimiittejä 2,1 miljoonan euron arvosta.

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta tammi–syyskuussa oli 2,0 (2,2) miljoonaa euroa, ja siihen sisältyy käyttöpääoman muutos 0,3 (1,3) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman muutokseen vaikutti sekä myyntisaamisten että ostovelkojen väheneminen kauden aikana.

MUUT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA

Uusi talousjohtaja

Dovre-konsernin talousjohtaja Mari Paski irtisanoutui yhtiön palveluksesta 7.7.2020, minkä seurauksena Dovre Group nimitti uudeksi talousjohtajaksi KTM Sirpa Haaviston. Hän aloitti tehtävässään 1.10.2020 ja raportoi toimitusjohtaja Arve Jensenille. Haavisto on lisäksi Dovre-konsernin johtoryhmän jäsen.

Muutos suurimmissa omistuksissa

Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n omistusosuus Dovre Group Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä nousi yli 10 prosenttiin 27.8.2020 ilmoitetun osakekaupan myötä. Joensuun Kauppa ja Kone Oy on Kyösti Kakkosen määräysvallassa oleva yritys. Ajantasaiset tiedon Dovre Group Oyj:n suurimmista omistajista löytyvät verkkosivuilta https://www.dovregroup.com/sijoittajat/osake-ja-osakkeenomistajat.html.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Dovre Group Oyj:n hallitus päätti 26.10.2020 varsinaisen yhtiökokouksen 2020 sille antaman valtuutuksen perusteella jakaa osinkoa 0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 2.11.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 10.11.2020.

Espoossa, 27. lokakuuta 2020

DOVRE GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj

Arve Jensen, toimitusjohtaja

( arve.jensen@dovregroup.com )

puh. +47 90 60 78 11

Sirpa Haavisto, talousjohtaja

(sirpa.haavisto@dovregroup.com)

puh. 020 436 2000

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 670 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivut: www.dovregroup.com.