Nouveau Monde établira les deux premiers modules de purification de taille commerciale pour ses activités de démonstration au sein des installations existantes de Olin Corporation à Bécancour au Québec.



Nouveau Monde a signé le 26 octobre 2020 une entente avec Olin – l’une des plus grandes sociétés chimiques au monde – pour de l’espace commercial, l’approvisionnement chimique et les services techniques nécessaires pour appuyer la commercialisation de sa technologie thermochimique exclusive pour produire des matériaux avancés de graphite.

Prêtes au deuxième semestre de 2021, les fournaises modulables auront une capacité nominale de traitement jusqu’à 1 500 tonnes de graphite purifié de qualité batterie par année, générant des flux de trésorerie substantiels à brève échéance.

Cette étape importante cimente la stratégie d’intégration verticale de Nouveau Monde, en lui permettant de tirer profit de l’ensemble de la chaîne de valeur, de la mine jusqu’au matériel d’anode.

Les produits de graphite de haute pureté de Nouveau Monde cibleront des marchés en forte croissance comme les batteries lithium-ion, les piles à combustible, et les feuillets de dissipation thermique pour les technologies 5G.



MONTRÉAL, 27 oct. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nouveau Monde Graphite (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (TSXV : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) a le plaisir d’annoncer une entente quinquennale avec Olin Corporation qui comprend l’espace commercial pour les opérations, les services techniques et l’approvisionnement de certaines matières brutes pour mettre en œuvre les opérations de purification thermochimique exclusives de la Société.

La stratégie d’intégration verticale de Nouveau Monde, du minerai de graphite jusqu’aux matériaux avancés pour batteries, offre une proposition de valeur unique aux fabricants de batteries : ils disposeront désormais d’une source fiable de produits à valeur ajoutée, carboneutres et à faible coût, transformés grâce à une énergie propre et renouvelable. Ce différentiateur commercial est reconnu par de nombreux clients potentiels qui ont déjà sollicité Nouveau Monde pour obtenir ses matériaux pour une préqualification. La technologie thermochimique exclusive de la Société tire profit de l’hydroélectricité peu coûteuse et abondante du Québec qui lui procure un avantage économique et environnemental non négligeable par rapport à ses pairs ailleurs dans le monde.

Nouveau Monde construira deux fournaises de purification de taille commerciale au sein des installations d’Olin prêtes à les accueillir dans le parc industriel de Bécancour. Le projet est déjà avancé grâce à une enveloppe CAPEX avoisinant 15 millions $CA ; la mise en service de l’usine est prévue pour la mi-2021. Après une première phase d’optimisation, la Société s’attend à générer des flux de trésorerie opérationnels positifs de ses activités de production de matériaux purifiés avancés. En investissant dans ce créneau de purification, Nouveau Monde s’assure d’être idéalement positionnée pour profiter des fortes marges associées aux matériaux d’anodes et à d’autres produits de haute pureté.

Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a déclaré : « Après quatre années de développement technologique, de modélisation et d’essais en laboratoire avec les meilleures universités, cabinets de génie et experts internationaux, nous sommes enthousiastes à l’idée de développer notre première capacité de purification à l’échelle commerciale, grâce au soutien de l’une des sociétés chimiques les plus respectées au monde. Nous avons trouvé en Olin un fournisseur de premier plan motivé par les mêmes valeurs de sécurité, d’innovation et de saine gestion environnementale. »

Nouveau Monde a reçu 7,6 millions de dollars canadiens d’assistance financière non remboursable des gouvernements du Canada et du Québec (tel qu’annoncé le 20 août 2019 et le 29 avril 2020), qui ont su reconnaître le potentiel du projet, ce qui démontre à nouveau l’attrait de s’implanter dans une juridiction de premier rang comme le Québec.

Stratégiquement située au sein du parc industriel de Bécancour au Québec, Canada

Nouveau Monde a réservé 200 000 m2 de terrains adjacents à la propriété d’Olin dans le parc industriel de Bécancour. Ce site accueillera la future usine de transformation commerciale de la Société, où cette dernière produira une vaste gamme de matériaux de graphite à valeur ajoutée. La propriété ne présente aucune restriction environnementale pour la construction et offre toutes les infrastructures nécessaires pour assurer un approvisionnement chimique d’Olin par pipeline direct et sécuritaire, ainsi qu’un accès routier, portuaire et ferroviaire pour l’importation de matières premières et l’exportation de produits à travers l’Amérique du Nord et l’Europe.

Après avoir complété une étude de faisabilité en 2021 pour cette usine commerciale, la Société planifie lancer le processus d’obtention des permis et la construction dès 2022. Nouveau Monde cible, avec cette approche modulaire, de produire 40 000 tpa de matériaux d’anodes pendant la première phase, avec la possibilité d’atteindre 100 000 tpa de capacité de conversion afin de répondre à la demande grandissante des marchés de spécialité et du secteur des batteries. L’usine commerciale de la Société sera carboneutre et réutilisera les sous-produits de ses opérations afin de mettre en marché un produit réellement durable.

Vue aérienne des futures opérations commerciales de Nouveau Monde à Bécancour. Pour en apprendre davantage à propos de l’emplacement stratégique de la Société, visionnez cette vidéo : https://youtu.be/izP8TlEVQm0

Perspectives de marché pour les matériaux avancés de graphite purifié

La croissance sans précédent de la production de batteries lithium-ion poussera la demande pour les matériaux d’anodes les plus performants comme le graphite purifié sphérique enrobé – cette demande devrait, selon les prévisions, s’accroître à plus de 3 millions de tonnes par an au courant de la prochaine décennie, alors qu’elle n’atteint présentement que quelques centaines de tonnes (source Benchmark Mineral Intelligence, septembre 2020). De plus, contrairement aux technologies de purification concurrentes employées en Chine (qui ne sont généralement pas considérées écologiques), le procédé thermochimique de Nouveau Monde est très efficace pour purifier les plus grandes particules, ce qui permettra à la Société d’offrir des paillettes de graphite de haute pureté, carboneutres, pour des applications à forte croissance comme les plaques bipolaires utilisées dans les piles à combustible, les feuillets de dissipation thermique dans les applications électroniques (5G), le graphite expansible pour les applications ignifuges et d’autres créneaux spécialisés.

Présentation aux investisseurs

Les actionnaires et investisseurs sont invités à participer à une conférence virtuelle qui sera animée (en anglais) par Eric Desaulniers aujourd’hui à 11 h 30 HNE : https://zoom.us/webinar/register/WN_vkCeje4xTLS6YCyW9F-UBQ..

Une entrevue avec Eric Desaulniers, ainsi que des images de l’espace réservé au sein des installations d’Olin, sont aussi disponibles pour visionnement ici : https://youtu.be/6BT6SFNVR_U. Des fichiers ProRes sont disponibles pour téléchargement pour les médias : https://we.tl/t-XTy1896bJi.

À propos de Nouveau Monde

Nouveau Monde est en voie de devenir un acteur clé de la révolution des énergies durables. La Société développe la seule source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anodes pour batteries en Occident. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité pour le début de l’année 2023, la Société fournira des solutions carboneutres avancées de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des batteries Li-ion. Avec ses opérations à faible coût et en respectant les plus hautes normes ESG, Nouveau Monde deviendra un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde, assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Médias Investisseurs Julie Paquet

Directrice, Communications

Nouveau Monde

450-757-8905, poste 140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Directrice, Relations avec les investisseurs

Nouveau Monde

438-399-8665

clalli@nouveaumonde.ca

Inscrivez-vous à notre infolettre :

http://nouveaumonde.ca/en/support-nmg/

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s’y limiter, (i) les énoncés portant sur l’impact positif de ce qui précède sur les paramètres économiques du projet, (ii) il n'y a aucune garantie que les prévisions de générer un flux de trésorerie positif se réaliseront,et (iii) le paragraphe « À propos de Nouveau Monde » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et sur le site internet de la Société au : www.NouveauMonde.ca

Des images accompagnant ce communiqué sont disponibles à :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d078670b-0a55-46f4-b510-641b872c8859

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e7ac482e-5c0c-42a5-a8b4-69db1b55c2da